Universidades en la calle: escala el conflicto con el Gobierno nacional

El conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales volvió a las calles este martes 15 de septiembre, con una jornada de protesta que tuvo actividades en distintos puntos del país y que tendrá continuidad este jueves 17 con una movilización frente al Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación de la Nación.

Las organizaciones que integran el Frente Sindical de las Universidades desarrollaron una Jornada Nacional de Clases Públicas bajo la consigna "La universidad sale a la calle", una iniciativa que trasladó parte de la actividad universitaria al espacio público mediante clases públicas, radios abiertas, volanteadas y asambleas en diferentes instituciones.

La protesta reúne a las principales organizaciones sindicales del sector: CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, FATUN, CTERA, FAGDUT y UDA. Los gremios plantean una serie de reclamos que abarcan tanto la situación salarial de docentes y nodocentes como el financiamiento de las universidades nacionales y del sistema científico.

Una jornada para visibilizar los reclamos

La actividad de este martes tuvo como eje la realización de clases públicas y otras acciones en diferentes instituciones. El objetivo planteado por los gremios es trasladar parte de la actividad universitaria al espacio público y hacer visibles sus demandas.

La consigna "La universidad sale a la calle" sintetizó el sentido de una jornada que combinó actividades académicas y acciones de protesta. Las clases públicas estuvieron acompañadas por radios abiertas, volanteadas y asambleas, con la participación de las organizaciones sindicales que integran el Frente Sindical de las Universidades.

Los reclamos se concentran en tres grandes ejes:

Recomposición de los salarios docentes y nodocentes.

Aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Mayores recursos para el funcionamiento de las universidades y el sistema científico.

La discusión salarial ocupa un lugar central dentro del planteo sindical y está respaldada, según un informe gremial, por una evolución de los salarios universitarios que quedó por debajo del incremento registrado por los precios.

Salarios: una pérdida real del 25%

Un informe de coyuntura elaborado por la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) junto con el Centro Interamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI) sostiene que los salarios universitarios acumularon una pérdida real del 25% entre noviembre de 2023 y agosto de 2026.

El relevamiento compara la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con la evolución de los salarios universitarios durante ese período. Según los datos incluidos en el informe, entre noviembre de 2023 y agosto de 2026:

El IPC aumentó 336% .

. Los salarios universitarios aumentaron 226,8% .

. La diferencia entre ambas evoluciones fue de 109 puntos porcentuales .

. Para recuperar el poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2023, los salarios deberían registrar un incremento inmediato del 33,4%, según la estimación del estudio.

El documento también incorpora una perspectiva de mayor plazo sobre la masa salarial del sector. De acuerdo con sus datos, la masa salarial cayó 41,5% desde el máximo registrado en 2011.

A esto se suma el cálculo de la pérdida acumulada de ingresos durante el período 2024-2026, que el informe estima en $4,46 billones a valores constantes. Estos números forman parte de los argumentos utilizados por las organizaciones sindicales para sostener el reclamo de una recomposición salarial y plantear la necesidad de recuperar el poder adquisitivo perdido.

El presupuesto universitario, otro eje del conflicto

El reclamo no se limita a los salarios. El financiamiento de las universidades nacionales constituye otro de los principales puntos de la protesta.

Según el informe elaborado por FEDUN y CIICTI, los recursos destinados a la educación superior registraron una caída real del 21,9% en tres años. El estudio ubica actualmente el financiamiento universitario en el equivalente al 0,530% del PBI, frente al 0,712% ejecutado en 2023.

La diferencia entre ambos valores forma parte del planteo de las organizaciones sindicales respecto de los recursos disponibles para el sistema universitario. En ese marco, los gremios sostienen que, para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, sería necesario ampliar el crédito vigente en al menos $1,6 billones.

El financiamiento aparece así vinculado tanto con las condiciones salariales de quienes trabajan en las universidades como con los recursos necesarios para sostener su funcionamiento.

También está en discusión el financiamiento científico

El conflicto incorpora además un tercer componente: el financiamiento del sistema científico nacional. El mismo relevamiento de FEDUN y CIICTI advierte sobre el deterioro de los recursos destinados a ciencia y tecnología. Según sus datos, la Función Ciencia y Técnica representa actualmente el 0,155% del PBI.

El informe señala, además, una contracción acumulada del 45,3% desde 2023.

De esta manera, los reclamos planteados por los gremios universitarios abarcan no solamente la recomposición salarial y los recursos destinados a las universidades nacionales, sino también el financiamiento de la investigación científica y de los organismos que integran el sistema científico nacional.

El jueves será el turno de la movilización

El segundo capítulo del plan de lucha tendrá lugar este jueves 17 de septiembre, cuando las organizaciones sindicales universitarias se movilicen hacia el Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación de la Nación.

La concentración coincidirá con la reunión de la Mesa Paritaria Docente y Nodocente, instancia en la que los sindicatos anticiparon que llevarán sus reclamos.

La recomposición salarial será uno de los principales planteos que llegarán a esa mesa, junto con las demandas vinculadas con las medidas necesarias para sostener el funcionamiento de las universidades nacionales.

La movilización también incluirá los reclamos relacionados con el financiamiento de la investigación científica y de los organismos pertenecientes al sistema científico nacional.

El escenario de este jueves estará así atravesado simultáneamente por la discusión paritaria y por el reclamo más amplio de las organizaciones universitarias respecto de los recursos destinados al sistema de educación superior y a la ciencia.

Dos jornadas para un mismo reclamo

El conflicto universitario tendrá durante esta semana dos escenarios claramente definidos. El primero fue este martes 15 de septiembre, con la Jornada Nacional de Clases Públicas, radios abiertas, volanteadas y asambleas desarrolladas en distintos puntos del país. El segundo será este jueves 17, con la movilización frente al Palacio Pizzurno, coincidente con la reunión de la Mesa Paritaria Docente y Nodocente.

En ambos casos, el eje está puesto en una serie de reclamos que los gremios consideran vinculados entre sí: salarios, presupuesto universitario y financiamiento científico.

Los datos del informe de FEDUN y CIICTI aportan cifras concretas al planteo sindical: una pérdida real del 25% de los salarios universitarios entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, una diferencia de 109 puntos porcentuales entre el aumento del IPC y la evolución salarial, una necesidad estimada de 33,4% de incremento inmediato para recuperar el poder adquisitivo perdido, y una caída del 21,9% en términos reales de los recursos destinados a educación superior en tres años.

A la vez, el estudio señala que el financiamiento universitario representa actualmente el 0,530% del PBI, frente al 0,712% ejecutado en 2023, y que serían necesarios al menos $1,6 billones adicionales de crédito vigente para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.

En el área científica, el relevamiento ubica la Función Ciencia y Técnica en el 0,155% del PBI, con una contracción acumulada del 45,3% desde 2023.

Con la jornada callejera ya iniciada y una nueva movilización confirmada para este jueves, los gremios universitarios buscan instalar nuevamente el debate sobre los salarios del sector, el presupuesto de las universidades nacionales y el financiamiento de la ciencia, mientras continúa la discusión paritaria docente y nodocente.