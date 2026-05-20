Salud realizará un operativo de vacunación en Parque América para reforzar esquemas

Con el objetivo de continuar fortaleciendo las políticas de prevención y ampliar la cobertura sanitaria en la comunidad, el Ministerio de Salud de la provincia llevará adelante un nuevo operativo de vacunación en el Centro Vecinal Parque América. La actividad se realizará el próximo viernes 22 de mayo, entre las 14 y las 18 horas, en la sede ubicada sobre calle Bolivia 2168, entre Cuba y Avenida Honduras.

La jornada estará destinada a toda la población y buscará facilitar el acceso de los vecinos a distintas vacunas incluidas dentro de las estrategias sanitarias vigentes. Según se informó, durante el operativo estarán disponibles dosis correspondientes al Calendario Nacional de Vacunación, vacunas contra COVID-19 y también vacunas contra el Dengue, con el propósito de que las personas puedan completar sus esquemas de inmunización.

La iniciativa se enmarca dentro de las acciones impulsadas por el sistema sanitario provincial para promover la vacunación como herramienta fundamental de prevención y control de enfermedades, especialmente en un contexto donde las campañas de inmunización continúan siendo consideradas una de las estrategias más efectivas en materia de salud pública.

Completar esquemas

Desde el Ministerio de Salud remarcaron la importancia de acercar este tipo de dispositivos territoriales a los distintos barrios y sectores de la comunidad, permitiendo que la población tenga acceso directo a las vacunas sin necesidad de trasladarse a hospitales o centros sanitarios de mayor complejidad.

El operativo previsto en el Centro Vecinal Parque América buscará especialmente que los vecinos puedan revisar y completar los esquemas correspondientes de vacunación, tanto en niños como en adolescentes y adultos.

Entre las vacunas disponibles durante la jornada se encuentran:

Vacunas del Calendario Nacional

Vacunas contra COVID-19

Vacunas contra el Dengue

La convocatoria alcanza a toda la población y apunta a reforzar la importancia de mantener actualizadas las inmunizaciones previstas por las autoridades sanitarias.

Las vacunas como herramienta de prevención

En el marco de la difusión de la actividad, también se recordó el rol central que cumplen las vacunas dentro de las políticas de salud pública a nivel mundial. Según se indicó, las vacunas permiten salvar entre 2 y 3 millones de vidas al año en todo el mundo y constituyen la principal estrategia sanitaria para prevenir y controlar enfermedades prevenibles.

Argentina cuenta con un Calendario Nacional de Vacunación que establece que las vacunas son:

Gratuitas

Obligatorias

Universales

Además, se remarcó que deben estar disponibles en vacunatorios y hospitales públicos de todo el país sin necesidad de presentar orden médica.

Estas características buscan garantizar el acceso equitativo a la inmunización y sostener coberturas sanitarias que permitan disminuir la circulación de enfermedades infecciosas y prevenir complicaciones asociadas a distintas patologías.

Cómo actúan las vacunas en el organismo

Desde el área sanitaria también explicaron el funcionamiento de las vacunas y su importancia dentro de la prevención de enfermedades. En este sentido, señalaron que las vacunas ayudan al sistema inmunitario a combatir infecciones de manera más eficiente.

El mecanismo de acción consiste en provocar una respuesta inmunitaria frente a enfermedades específicas, permitiendo que el organismo genere defensas antes de una eventual exposición real al virus o bacteria.

De esta manera, si el agente infeccioso vuelve a ingresar al organismo en el futuro, el sistema inmunitario ya se encuentra preparado para reconocerlo y combatirlo con mayor rapidez y eficacia.