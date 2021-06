Salud y la vacunación para embarazadas: No hay ninguna reacción adversa"

Tras anunciarse en la jornada de ayer que se habilita para este viernes la vacunación para embarazadas en nuestra provincia, el secretario de Medicina Preventiva y Promoción en Salud, Alejandro Severini, y la directora provincial de Maternidad e Infancia, Verónica Di Giovanni, marcaron la importancia de esta nueva instancia del Plan Operativo de Vacunación, la que recordemos está destinada a futuras madres mayores de 18 años, a partir de las 14 semanas de gestación.

Severini, explicó en diálogo con Radio Valle Viejo que "hasta ahora no había una indicación, por parte del Ministerio de Salud de la Nación, para utilizar las vacunas en embarazadas. Luego de estudios a nivel mundial lo que se vio es que no hay ninguna reacción adversa referida a embarazadas, por lo tanto, se la consideró una vacuna segura para poder aplicar a este grupo”. En tanto Di Giovanni sostuvo que “siguiendo con los lineamientos del Ministerio de Salud a nivel nacional comenzamos a vacunar a toda la persona embarazada. Recordemos que, hasta ahora, se estaba vacunando únicamente a aquellas embarazadas con funciones estratégicas ?Salud, Seguridad-, o con factores de riesgo crónico, y que su obstetra de cabecera consideraba que debía tener la vacuna. Ahora, esta oportunidad se abrió a todas las embarazadas, tengan o no factores de riesgo”.

Además, remarcó la importancia de recibir la dosis de la vacuna y dijo que “la mejor vacuna es la que uno tiene colocada en el brazo. Todas las vacunas que nosotros nos colocamos, evaluando riesgo-beneficio, siempre es muchísimo mayor el beneficio en cualquier tipo de paciente; son todas vacunas buenas que están indicadas para todas las ocasiones. Las vacunas que nosotros indicamos en Argentina son para mayores de 18 años, porque aún no hay ningún estudio que las habiliten en pacientes menores".

Indicación

Asimismo, la Directora de Maternidad e Infancia aseguró que “se debe consultar con su médico u obstétrica de cabecera para evacuar dudas, dar el consentimiento y recibir la indicación médica. La misma, debe llevar la firma del profesional, donde conste que acepta colocarse la vacuna y la edad gestacional que está cursando la paciente. Vamos a vacunar a las personas con 14 semanas de gestación o más”.

Vacunación en el Predio Ferial

El secretario de Medicina Preventiva, indicó que “para mayor comodidad y, sobre todo, para que no tenga contacto con otras personas, la vacunación será el día viernes 25 de junio el Predio Ferial, exclusivo para las embarazadas, para que puedan concurrir con tranquilidad”. Severini concluyó que “hay que tener en cuenta que no va a ser el único día; vamos a ir estableciendo un día determinado durante la próxima semana también, para que la embarazada que por alguna razón no haya conseguido la indicación, pueda ir a vacunarse”.