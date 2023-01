"Se acabó, me liberé": condenaron a 10 años de prisión al abusador de la escritora Belén López Peiró

“Se acabó. Ya está. Terminó. C'est fini. Me liberé”, comienza el conmovedor texto con el que la escritora Belén López Peiró (30) informó la condena por abuso sexual a su tío, un excomisario que la atacó en reiteradas ocasiones cuando ella tenía entre 13 y 17 años.

En las últimas horas se conoció que Claudio Sarlo, familiar de López Peiró, fue sentenciado a 10 años de prisión en suspenso por los abusos, que ocurrieron en la localidad de Santa Lucía, en las cercanías de San Pedro, provincia de Buenos Aires.

La pena contra el excomisario y especialista en explosivos de la Policía Bonaerense surgió de un juicio abreviado. El condenador podrá permanecer en libertad hasta que quede firme la condena, según especificaron fuentes judiciales.

Sarlo había sido denunciado por su sobrina en 2014. En ese momento, López Peiró narró ante la Justicia los ataques que había recibido cuando era una adolescente y viajaba a pasar los veranos en la casa su tía, hermana de su mamá.

“Pensé que nunca iba a poder escribir esto. Un cierre. Un final a esta historia. Pero lo hice. Por fin, después de nueve años, hubo justicia”, escribió López Peiró en Twitter, y compartió el texto que fue publicado en el diario El País de España. Belén López Peiró contó la sentencia a su tío en una nota en El País de España. (Foto: Twitter / @Belenlopezpeiro)

“Ahora lo digo bien, con todos los nombres que alguna vez no pude decir: Claudio Sarlo, excomisario de la provincia de Buenos Aires, tío político, padre de familia, abusó sexualmente de mí cuando era una niña y veraneaba en Santa Lucía, el pueblo donde nació mi madre. Abusó sexualmente de mí cuando todavía no sabía lo que era el amor”, contó la escritora en el texto.

El desgarrador relato de Belén López Peiró: “Mi familia partida en dos, un pueblo encubriendo al abusador”

Sarlo fue condenado como “autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por resultar el autor encargado de la guarda y por haber sido cometido contra una menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con la misma, en forma reiterada”, señala la sentencia.

“Después de nueve años y una denuncia. Declaraciones, pericias psicológicas, viajes de ida y vuelta a comisarías, fiscalías, tribunales de la nación. Un expediente: 500 páginas. Dos abogados. Una procuradora. Una comisión de justicia. Terapia por 15 años. ¡La mitad de mi vida! Mi familia entera partida en dos. Un pueblo encubriendo al abusador”, describió López Peiró en el texto. "Por qué volvías cada verano" es la primera novela de Belén López Peiró, basada en su propia vivencia como víctima de abuso intrafamiliar. (Foto: editorial Madreselva)

Nacida en 1992 en la Ciudad de Buenos Aires, la escritora publicó su desgarradora historia de vida en dos novelas: “Por qué volvías cada verano” y “Donde no hago pie”. Su dolor y su obra fue inspiración a que muchas víctimas se animaran a denunciar ataques sexuales: una de ellas fue la actriz Thelma Fardin.

Para López Peiró, la escritura fue también un medio para sanar. “No sabía si era necesario o no escribir esto. Pero quise hacerlo yo antes de que lo haga otra persona. Volver a la escritura para dar vuelta la página. Volver ahí donde encontré reparación”, dijo. Y señaló: “Por todas las que no pudieron hablar o denunciar. Por mí. Yo a partir de ahora me dedico a escribir otra cosa”.