Se agudiza el reclamo de los enfermeros del San Juan: protestaron frente a Casa de Gobierno

El listado de los 500 trabajadores del sector sanitario que fueron incluidos en el decreto n° 952 continua generando conflictos, puntualmente con el grupo de enfermeras y laboratoristas que no fueron incluidos en el. Luego de haberse manifestado frente al nosocomio capitalino, los trabajadores trasladaron el reclamo frente a Casa de Gobierno a la espera que una autoridad del Ejecutivo atienda su reclamo.

Justamente en el día de la enfermera, los treinta sanitaristas que quedaron fuera de la posibilidad de la Planta Permanente, acusaron la falta de respuesta, tanto de los directivos del hospital como del Ministerio de Salud.

Una de las enfermeras recordó nuevamente que quienes protestan no solo cumplen con el requisito de la antigüedad sino que durante la pandemia “fuimos quienes más trabajamos. Llegamos a atender hasta 400 pacientes en el punto más alto de la pandemia y es por eso que consideramos que es una discriminación que no nos hayan incluido en el listado”.

En pos de buscar soluciones, comentó que mantuvieron contacto en el Ministerio de Salud con la Dra. Johana Carrizo, secretaria de Asistencia en Salud Pública, quien les habría manifestado que la no inclusión de todo el personal que trabajo durante la pandemia se debió a falta de presupuesto del hospital. “Como solución nos quiso conformar con 15 guardias, las que no equiparan el monto de la canasta básica”. Añadió que al procurar un diálogo y una razón con las autoridades del Interzonal, estos “nos recibieron de mala manera. Es decir que nos pusieron la seguridad por delante y nos ´pidieron´ que no nos manifestemos más”.

En diálogo con la prensa, la enfermera señaló “desde el hospital aducen que presentaron en tiempo y forma el listado con todos quienes estuvimos afectados durante la pandemia, y que es en Salud donde estaba la falencia. Ellos, en cambio dicen que es el “San Juan” el que hizo todo mal”. Agregó “aquí en definitiva, quienes quedamos afuera somos enfermeras y personal del Laboratorio, que específicamente estuvo trabajando las 24 horas del día con los hisopados”.

Las protestas, indicaron, van a seguir hasta lograr tener una solución y una reparación al tiempo y sacrificio que dieron durante el momento más fuerte del Covid en nuestra provincia.