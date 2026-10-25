Se reunió el Consejo Diocesano de Pastoral proyectando la Asamblea Diocesana de 2027

Este sábado 24 de octubre, se llevó a cabo la segunda reunión del Consejo Diocesano de Pastoral (Codipa) de este año, convocada por el obispo diocesano Mons. Luis Urbanč, y coordinada por el vicario de Pastoral, Pbro. Julio Murúa.

La misma tuvo lugar en el Salón Virgen del Valle de la casa de retiros espirituales Emaús, que albergó a unos 70 delegados de distintas comunidades parroquiales, Santuarios, movimientos, instituciones y áreas pastorales, sacerdotes y religiosos.

La convocatoria se centró en reflexionar cómo se vino transitando el camino sinodal, y comenzar a proyectar la Asamblea Diocesana de 2027.

La jornada se inició con la adoración eucarística, poniendo a Jesús Eucaristía en el centro de la reflexión y el trabajo de este encuentro.

Después de las palabras de bienvenida, se presentaron las evaluaciones de las líneas pastorales, y luego se dio paso al diálogo del Sínodo con las líneas pastorales de la Asamblea Diocesana.

A partir de estas líneas pastorales se realizó el trabajo en grupos para elaborar la narrativa, que se deberá presentar hasta el 30 de noviembre.

El Obispo pidió a los delegados que "hagamos un esfuerzo al volver a nuestros lugares para ver cómo movilizamos" para construir y vivir "esta Iglesia sinodal y misionera desde las parroquias, desde las distintas áreas pastorales, movimientos e instituciones, desde nuestras familias y comunidades".

La oración final estuvo iluminada por el espíritu de San Francisco de Asís, en adhesión al Jubileo por los 800 años de su muerte y revalorizando su legado.

En el momento de los avisos, se comunicó que la próxima reunión del Codipa será el sábado 3 de abril de 2027 para preparar la Asamblea Diocesana del sábado 8 de mayo.