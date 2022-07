Se consumieron 2500 hectáreas y llegó el avión hidrante y un helicóptero de Nación

Los siniestros que se desataron en la tarde de este sábado, alentados por el fuerte viento zonda, están generando grandes pérdidas forestales, materiales y en la fauna. Los focos, según la Brigada de Incendios Forestales, hasta eran seis pero el reporte del domingo al mediodía ahora marcó que sólo están activos cuatro.

Por el avance de las llamas, las autoridades gubernamentales informaron el cierre de la Cuesta de El Portezuelo de manera medida preventiva, esto entre el tramo que corresponde desde la cumbre hasta la zona de Ancasti. Los incendios activos son de “mediana y grandes dimensiones”. Luego, en horas de la tarde y como las condiciones del clima lo permitieron, se pudo sumar a las tareas conjuntas el avión hidrante del Plan Nacional de Fuego, que hace base en nuestra provincia, y que ya venía trabajando en el lugar y un helicóptero, provisto por el Gobierno Nacional.

Es importante destacar que, ante el crecimiento de los focos activos, se impulsó un plan de contingencia en las zonas afectadas, desplegándose un operativo conjunto mediante todas las cuadrillas de bomberos de la policía, brigadistas, bomberos voluntarios, policía de la provincia, SAME, personal municipal de Ancasti y baqueanos, quienes trabajaron con la colaboración del avión hidrante.

Seguidamente, entre las medidas que se tomaron este domingo se procedió a cortar el servicio de energía eléctrica, ya que el fuego había consumido una importante cantidad de postes de tendido eléctrico. La empresa de energía desplegará sus tareas una vez contenido el fuego.

Jalil y Segura

En tanto, y en horas de la mañana, se hicieron presente primero la ministra de Seguridad, Fabiola Segura quien recorrió la zona afectada del Cerro Ancasti, junto al Inspector General de la Policía crio Gral. Héctor Coronel, el director de Defensa Civil Martin Castelli. Luego fue el Gobernador la provincia, quien solicitó los recursos necesarios al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación Juan Cabandié.

El drama de los animales

No solo hectáreas de pastizales se han llevado las llamas. Un dramático relato de Franco Leguizamón el parapentista que estuvo colaborando, indica que también se vieron afectados decenas de animales. “Fue una noche del terror para los que amamos nuestro nido. No se dan una idea lo que es ver a animales quemarse vivos. Se dejaban tocar hasta las víboras de cómo estaban. Había animales que murieron encerrados en corrales. Se logró evacuar el puesto caminero y las viviendas. Fue arriesgar el cuero a más no poder”, detalló con dolor.

La vista del incendio en la madrugada del domingo desde el Valle Central

Los otros siniestros

En sierra Gracian se está monitoreando con brigadistas y Bomberos Voluntarios de Fray Mamerto Esquiú, ya que el incendio ya está descendiendo por ladera. En cuanto al incendio que está en La Aguada, al norte de la ciudad, este se encuentra en un sector que no fue afectado por el incendio del año pasado. Así que en su mayoría no tiene mucho combustible por consumir.

Clima

Luego en cuanto al clima, que sigue siendo determinante para el combate de las llamas apuntaron que “se está registrando el ingreso de una masa de aire fría que a pesar del cambio en la dirección del viento hará que corte el viento zonda y traerá en primer lugar mayor humedad. Es por eso que descenderá levemente la temperatura y en las próximas horas mayor nubosidad, condiciones que ayudaran al combate del incendio en todo el valle central”.

Para este lunes se esperan temperaturas mínimas de 4° C y máxima de 14°C. La humedad máxima será en horas tempranas de la mañana en un 55 %. Los vientos serán del sector Sur entre 20-30 km/hs, que irán aumentando durante a partir d media mañana o mediodía a 30- 40 km/hs con ráfagas superiores en aumento en su intensidad.