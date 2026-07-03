Se intensifican las nevadas y se interrumpe el tránsito en rutas provinciales

La Dirección Provincial de Vialidad informó que, como consecuencia de las intensas nevadas que se registran en distintos sectores de la provincia, se dispuso la interrupción del tránsito en dos puntos estratégicos de la red vial provincial. La medida responde a las condiciones que presentan las rutas y tiene como objetivo preservar la seguridad de quienes transitan por esos sectores.

De acuerdo con el informe oficial, las precipitaciones níveas afectan la circulación y generan un escenario de riesgo para los conductores, motivo por el cual se resolvió implementar cortes preventivos hasta tanto las condiciones permitan restablecer el tránsito de manera segura.

La decisión fue adoptada mientras personal de la Dirección Provincial de Vialidad permanece desplegado en los sectores comprometidos, realizando tareas de monitoreo permanente sobre el estado de las rutas afectadas por las nevadas.

Dónde está interrumpido de tránsito

El organismo detalló cuáles son los puntos en los que rige la restricción total para la circulación vehicular debido a las condiciones climáticas. Los sectores afectados son:

Cuesta El Portezuelo: tránsito interrumpido debido a las intensas nevadas que se registran en la zona y a las condiciones que presenta la calzada.

tránsito interrumpido debido a las intensas nevadas que se registran en la zona y a las condiciones que presenta la calzada. Ruta Provincial N° 2 - Cuestecilla de Los Morteros: tránsito interrumpido en dirección hacia Ancasti, donde las nevadas y la cristalización de la calzada imposibilitan una circulación segura.

En ambos casos, la evaluación realizada por la Dirección Provincial de Vialidad determinó que las condiciones existentes no permiten garantizar un tránsito seguro, razón por la cual se implementaron las restricciones vigentes.

El clima obliga a extremar las precauciones

Desde el organismo provincial se recordó que las condiciones climáticas pueden modificar rápidamente el estado de transitabilidad de las rutas, por lo que la situación permanece bajo seguimiento constante.

Las nevadas registradas en distintos sectores de la provincia pueden alterar en poco tiempo el estado de la calzada, incrementando los riesgos para quienes intenten desplazarse por los caminos afectados. En ese contexto, la Dirección Provincial de Vialidad remarcó la importancia de atender las recomendaciones oficiales y respetar las medidas preventivas adoptadas. Entre las principales indicaciones difundidas se encuentran:

No circular por los sectores donde el tránsito fue interrumpido.

por los sectores donde el tránsito fue interrumpido. Respetar los cortes establecidos por las autoridades.

establecidos por las autoridades. Seguir las indicaciones del personal de Vialidad Provincial.

del personal de Vialidad Provincial. Acatar las instrucciones de los organismos de seguridad que trabajan en los lugares afectados.

El organismo insistió en que estas recomendaciones buscan resguardar la seguridad de los conductores frente a un escenario donde las condiciones del camino pueden variar como consecuencia de las precipitaciones níveas y la formación de hielo sobre la calzada.

Monitoreo permanente

Mientras permanecen vigentes las restricciones de circulación, personal de Vialidad Provincial continúa monitoreando las rutas y desarrollando tareas en los sectores afectados por las nevadas.

El seguimiento permanente de la situación permite evaluar la evolución de las condiciones climáticas y del estado de las rutas, en un contexto donde la intensidad de las nevadas y la cristalización de la calzada obligan a mantener una vigilancia constante sobre la transitabilidad.

La Dirección Provincial de Vialidad reiteró que la prioridad es garantizar la seguridad vial y, por ese motivo, solicitó nuevamente a los conductores evitar transitar por las zonas comprometidas hasta que las condiciones permitan rehabilitar la circulación. Asimismo, recordó que resulta fundamental respetar los cortes preventivos y atender las indicaciones del personal que permanece trabajando en cada uno de los sectores afectados por las intensas nevadas.