Se termina Agosto y así va a estar en Catamarca

Catamarca transitará este lunes, último día del mes, con una jornada caracterizada por la nubosidad variable, bajas chances de inestabilidad y un progresivo ascenso de la temperatura.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa diferentes condiciones de nubosidad a lo largo de las cuatro franjas de la jornada. De esta manera, el cierre de agosto y el inicio de una nueva semana estarán marcados por un escenario de cielo variable y una amplitud térmica.

Así comenzó el día

La jornada inició durante la madrugada con el cielo mayormente nublado, con un registro de 12 grados. El viento tuvo presencia, soplando desde el sector Noreste

Con el avance de las horas, durante la mañana las condiciones del cielo cambiarán y pasarán a presentarse parcialmente nubladas. La temperatura apenas se moverá, marcando 13 grados, y además, no se esperan precipitaciones. En cuanto al viento, este cambiará su dirección predominante y soplará desde el sector Sudoeste, con velocidades más moderadas, previstas entre 7 y 12 km/h.

Qué pasará en la tarde?

La tarde tendrá la temperatura más alta de la jornada. El SMN prevé una máxima de 25 grados, luego del ascenso de los registros térmicos desde las primeras horas del día.

En cuanto a las condiciones del cielo, volverá a presentarse mayormente nublado. El Innombrable cambiará otra vez de dirección y soplará desde el sector Este, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

Una noche parcialmente nublada

Finalmente, durante la noche habrá parcial nubosidad. Tras la máxima de la tarde, la temperatura comenzará a descender hasta ubicarse en torno a los 19 grados. Para este tramo el viento continuará soplando desde el mismo sector y con la misma intensidad.

Así, Catamarca despedirá agosto este lunes con una jornada de cielo variable, alternando entre condiciones mayormente y parcialmente nubladas.