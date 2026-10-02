Se viene la 52ª Peregrinación a Luján: sería una de las más multitudinarias de la historia

La fe popular volverá a adueñarse de las rutas de la provincia de Buenos Aires durante este fin de semana. Este sábado 3 y domingo 4 de octubre se llevará a cabo la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, un acontecimiento religioso y social que se encamina a convertirse en una de las convocatorias más históricas de las que se tenga registro. Las estimaciones oficiales proyectan que más de dos millones de personas participarán activamente de la caminata, movilizadas bajo el lema rector "Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos".

Para garantizar la seguridad, la atención sanitaria y la contención de los caminantes a lo largo del recorrido total de cerca de 60 kilómetros, diversos organismos estatales, empresas de servicios públicos y organizaciones eclesiásticas han articulado un dispositivo de logística sin precedentes. Desde hace varios días, las autoridades de los diversos espacios de la provincia de Buenos Aires se han reunido de manera coordinada para diseñar y ajustar los detalles de este mega operativo de asistencia integral.

Mega operativo de contención y voluntariado

El trayecto que une la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la Basílica de Luján estará completamente monitoreado y asistido en cada tramo del camino. La infraestructura dispuesta para acompañar a la columna de peregrinos contempla una amplia gama de recursos técnicos, sanitarios y de seguridad destinados a cubrir las eventuales emergencias y necesidades básicas de los participantes.

A lo largo del trayecto, el operativo de asistencia desplegará una estructura integral que incluye los siguientes componentes técnicos y de apoyo:

Hospitales móviles, personal médico y ambulancias para la atención sanitaria inmediata.

Baños químicos distribuidos estratégicamente a los lados de la ruta.

Efectivos policiales, patrulleros y controles de tránsito permanentes.

Personal capacitado de Defensa Civil abocado a la prevención y la logística.

Stands especiales para la provisión continua de agua y alimentos.

Puntos de reciclaje para la recolección y gestión de residuos.

Un escenario totalmente equipado para la realización de las misas centrales.

La fuerza humana será el pilar sobre el cual se asentará la atención directa a los fieles. Durante los dos días de la manifestación de fe, participará un estimativo de seis mil voluntarios, quienes estarán distribuidos a lo largo de todo el trayecto acompañando y asistiendo de forma permanente a cada uno de los caminantes.

Servicios de transporte y refuerzos de Trenes Argentinos

Ante la magnitud de la concentración de personas, el sistema de transporte público de pasajeros jugará un rol crucial para garantizar la movilidad de los feligreses, tanto en la etapa de ida como en el proceso de desconcentración. En virtud de esta necesidad, la empresa Trenes Argentinos anunció un esquema especial de refuerzos operativos que sumará decenas de formaciones adicionales en el ramal que conecta las estaciones de Moreno y Luján durante todo el fin de semana.

El cronograma especial de servicios ferroviarios diseñado para este fin de semana contempla el siguiente esquema de frecuencias complementarias:

Sábado 3 de octubre: Se incorporarán 16 frecuencias complementarias con partida en la estación de Moreno rumbo a Luján. En sentido inverso, la empresa despachará 14 trenes para atender la demanda del flujo inicial de convocantes a la caminata.

Domingo 4 de octubre: Para responder al momento de mayor movimiento derivado de la desconcentración masiva desde la santuario, el operativo dispondrá de 12 formaciones saliendo desde Moreno y 14 formaciones adicionales operando desde la estación de Luján.

Asistencia de agua potable

El suministro de hidratación para los peregrinos estará respaldado por la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). La compañía anunció que, una vez más, será parte activa de la peregrinación e informó que proyecta un operativo especial de asistencia enfocado en la distribución de agua potable para asistir a la multitud de fieles que se acerquen a la Basílica.

Para cumplir con este objetivo, las autoridades de AySA explicaron que pondrán a disposición doce camiones cisterna. Estas unidades de suministro de agua potable estarán estratégicamente ubicadas a lo largo de los 60 kilómetros del tradicional recorrido, iniciando el acompañamiento desde el Santuario de San Cayetano, ubicado en el barrio porteño de Liniers, y extendiendo la cobertura en diversos puestos de hidratación hasta llegar a la meta final en la ciudad de Luján.