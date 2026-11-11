León XIV se despidió: "Me sentí como en casa, hasta siempre, querida Argentina"

El Papa León XIV concluyó su visita apostólica a la Argentina con una multitudinaria celebración en la Basílica de Luján, donde más de 3.500.000 personas se congregaron para participar de la última misa de su recorrido por el país. Ante la multitud, el Sumo Pontífice expresó su agradecimiento por el recibimiento de los fieles y dejó un mensaje de despedida que sintetizó el vínculo construido durante su estadía.

"Gracias por recibirme con los brazos abiertos. Me sentí como en casa. Hasta siempre, querida Argentina", manifestó León XIV, visiblemente conmovido por la respuesta de quienes se acercaron a despedirlo. Sus palabras fueron acompañadas por vítores y aplausos de los presentes, que participaron de la celebración en la ciudad de Luján.

La última misa representó el cierre de los cuatro días de visita apostólica en territorio argentino. Durante ese período, el Papa recibió muestras de afecto de los fieles y, al finalizar su recorrido, quiso expresar públicamente su gratitud hacia el pueblo argentino por la manera en que fue recibido.

En otro pasaje de su despedida, León XIV pronunció una bendición dirigida al país y vinculó la identidad argentina con la figura de la Virgen María: "Que Dios bendiga esta tierra de María Inmaculada, cuyo manto celeste y blanco se quedó en los colores de su bandera".

La referencia a María Inmaculada y a los colores de la bandera argentina formó parte de un mensaje en el que el Pontífice agradeció el cariño recibido durante su permanencia en el país y expresó sus deseos de bendición para esta tierra.

El llamado a continuar anunciando el Evangelio

Además de las palabras de agradecimiento, León XIV aprovechó la última celebración para convocar a los fieles a continuar con su misión religiosa. En ese sentido, los invitó a llevar adelante el anuncio del mensaje cristiano con entusiasmo y reconocimiento por lo vivido.

"Vayan y anuncien el Evangelio con alegría y gratitud", expresó el Sumo Pontífice ante la multitud reunida en la Basílica de Luján.

La frase constituyó uno de los mensajes centrales de su despedida y estuvo dirigida a quienes participaron de la celebración y a todos los que siguieron las actividades de su visita apostólica. El Papa cerró así su paso por la Argentina con una convocatoria a sostener la misión de anunciar el Evangelio, acompañada por dos actitudes que destacó expresamente: la alegría y la gratitud.

El recuerdo de Francisco durante la última misa

Uno de los momentos destacados de la celebración fue el recuerdo que León XIV dedicó al papa Francisco, a quien definió como "nuestro querido Papa". El Pontífice hizo referencia a la Argentina como la tierra natal de su antecesor y expresó su agradecimiento a Dios por las experiencias vividas durante su visita.

"Queridos hermanos y hermanas: doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a este país, cuna de nuestro querido Papa Francisco", manifestó.

La mención tuvo lugar durante la última misa del viaje apostólico y estuvo acompañada por un reconocimiento al pueblo argentino y a todas las personas que participaron de la organización de las actividades desarrolladas durante los cuatro días de permanencia del Papa en el país.

De esta manera, León XIV incorporó el recuerdo de Francisco a su mensaje de despedida, destacando el vínculo de su antecesor con la Argentina y agradeciendo la experiencia vivida en esta visita.

El agradecimiento a todos

En su intervención, el Sumo Pontífice también dedicó palabras de reconocimiento a quienes hicieron posible el desarrollo de la visita apostólica. Su agradecimiento incluyó tanto a las autoridades civiles y religiosas como a los organizadores, colaboradores y voluntarios que trabajaron durante las distintas actividades.

Asimismo, extendió ese reconocimiento a las personas, familias y comunidades que participaron de los encuentros o que siguieron las celebraciones y demás actividades a través de los medios de comunicación.

En ese tramo de su mensaje, expresó:

"Agradezco a todos los que trabajaron para que esto fuera posible: a las autoridades civiles y religiosas, a los organizadores, colaboradores y voluntarios, así como a las numerosas personas, familias y comunidades que participaron en cada uno de los encuentros o que los siguieron a través de los medios de comunicación. ¡Gracias, Argentina, por recibirme con los brazos abiertos!".

El reconocimiento abarcó así a quienes intervinieron directamente en la organización de la visita y también a quienes acompañaron sus actividades desde distintos lugares, ya sea de manera presencial o mediante las transmisiones de los medios de comunicación.

El cierre de la visita y la continuidad del viaje apostólico

La celebración en la Basílica de Luján marcó el final de la estadía de León XIV en la Argentina. Con una multitud de más de 3.500.000 personas, el Papa concluyó los cuatro días de visita apostólica con palabras de gratitud, una bendición para el país, el recuerdo de Francisco y una convocatoria a continuar anunciando el Evangelio.

Después de esta despedida, el Sumo Pontífice continuará su viaje apostólico en Perú, próximo destino de su recorrido. Los principales ejes de su mensaje final fueron: