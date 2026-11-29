El último finde de noviembre se está terminando y lo hace con un pronóstico con condiciones variables en Catamarca. Es así que habrá presencia de tormentas aisladas pero también de una nubosidad parcial que alternará mientras la temperatura irá en aumento.

¿Cómo va a estar la mañana?

El SMN había anunciado tormentas aisladas para la madrugada que no se concretaron. En cuanto a la mañana, el clima se presentará con cielo parcialmente nublado y una temperatura ya rozando los 27 grados. En cuanto al viento, soplará desde el Noroeste con máximas de 22 grados.

Tarde calurosa

Con el avance de la jornada, las temperaturas experimentarán un marcado ascenso. De hecho para ese momento del domingo están anunciados 36 grados. Esto estaría acompañado por tormentas aisladas, las que se darían con chances medias, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El viento mantendrá su dirección predominante del Noreste, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Noche parcialmente nublada

Hacia la noche, las condiciones presentarán algunos cambios. Se espera cielo parcialmente nublado y una temperatura aún alta, que será de 30 grados. Uno de los aspectos destacados para el cierre del domingo será el comportamiento del viento, que cambiará su dirección predominante al norte y alcanzará velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Además, para ese período se prevén ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora, los registros de mayor intensidad previstos para la jornada.

De esta manera, el día estará caracterizado por una combinación de temperaturas elevadas, períodos de inestabilidad y viento, con una máxima de 36 grados y la posibilidad de tormentas aisladas, otra vez.