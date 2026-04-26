Pumas cazando salmones: la sorprendente escena registrada en ríos de la Patagonia argentina

Un fenómeno ecológico inédito comenzó a transformar la dinámica de los ecosistemas en la Patagonia argentina. La irrupción masiva del salmón Chinook en los ríos de Santa Cruz no solo modificó la dieta de especies autóctonas y carroñeras, sino que habilitó interacciones predatorias nunca antes documentadas en la región. Entre ellas, una de las más sorprendentes: pumas cazando salmones vivos antes de que estos concluyan su ciclo biológico y mueran.

El hallazgo fue realizado por científicos del Centro Nacional Patagónico (CENPAT), quienes lograron registrar la escena mediante cámaras trampa. Según el equipo, se trata de la primera evidencia de una relación trófica entre estos felinos y el salmón Chinook en los ecosistemas fluviales del sur argentino, lo que redefine el papel de ambos dentro de la red alimentaria.

La irrupción del salmón Chinook y su impacto

El proceso tiene su origen en la expansión del salmón Chinook (Oncorhynchus tshawytscha), una especie invasora cuya presencia en ríos patagónicos comenzó hace 45 años. Este pez se caracteriza por su gran tamaño, con longitudes que pueden superar 1,5 metros y masas corporales que oscilan entre 5 y 60 kilos, y por su ciclo biológico semélparo, es decir, un único evento reproductivo seguido de la muerte.

Este rasgo genera un impacto directo en los ecosistemas, ya que tras el desove se produce un aporte masivo de materia orgánica. Investigaciones recientes lideradas por Javier Ciancio, del Centro para el Estudio de los Sistemas Marinos (CESIMAR-CONICET), determinaron que en sectores acotados de los ríos patagónicos pueden acumularse hasta 20 toneladas de carcasas de salmón Chinook.

Este excedente de biomasa se convierte en una fuente de alimento abundante para diversas especies carroñeras. Entre ellas se destacan:

Cóndores

Zorros

Águilas mora

Chimangos

Zorrinos

Caracaras

Caranchos

Estas especies no solo consumen los restos, sino que también contribuyen a redistribuir los nutrientes desde los ríos hacia la estepa y zonas alejadas, generando un efecto en cascada en el ecosistema.

Cóndores comiendo salmón

Del indicio a la evidencia: el rol de los pumas

Las primeras pistas sobre la intervención de grandes depredadores surgieron hace años. "Desde 2003, observamos grandes cadáveres de salmón Chinook invasor dispersos a lo largo del valle del río Caterina", explicó Ciancio. Algunos de estos restos aparecían incluso a cientos de metros del curso de agua, lo que sugería la acción de un vertebrado de gran tamaño.

Sin embargo, no fue hasta 2022 cuando se obtuvo una confirmación concreta. Un pescador detectó signos claros de un cadáver fresco en un sitio de caza de puma junto al río y posteriormente logró avistar a los felinos cazando salmones. Este registro se convirtió en la primera observación directa de esta interacción.

El río Caterina, ubicado cerca del Campo de Hielo Patagónico Sur, tiene un valor adicional en esta historia: fue la primera cuenca con drenaje al Atlántico invadida por esta especie, lo que lo convierte en un escenario clave para comprender la expansión del fenómeno.

Un comportamiento posiblemente extendido

A pesar de lo llamativo del hallazgo, los investigadores advierten que podría tratarse de un comportamiento más extendido de lo que se cree. El carácter esquivo de los pumas y la escasez de restos en los sitios de caza dificultan su detección.

"Dado el comportamiento críptico de los pumas y los mínimos restos que dejan en los sitios de carneo, la depredación de salmones por pumas podría estar ocurriendo de forma generalizada en los cientos de ríos invadidos a lo largo de la costa del Pacífico de la Patagonia sin ser detectada", señaló Ciancio.

Tecnología y medición del fenómeno

Para dimensionar el impacto, los especialistas del CENPAT, junto a la Fundación Anfibia, la Secretaría de Pesca de Santa Cruz y la Administración de Parques Nacionales, con apoyo de Patagonia CO, implementaron herramientas de monitoreo avanzadas.

Entre los métodos utilizados se destacan:

Censos con drones para cuantificar la biomasa disponible

para cuantificar la biomasa disponible Cámaras trampa para registrar la actividad de las especies

para registrar la actividad de las especies Análisis de isótopos estables en tejidos animales

Estas técnicas permiten identificar lo que los científicos denominan "etiquetas químicas", capaces de rastrear el origen marino de los nutrientes y calcular con precisión cuánto del aporte alimenticio proviene del salmón dentro de las redes tróficas terrestres y acuáticas.

Nuevas presas, nuevas dinámicas

El caso de los salmones no es aislado dentro del comportamiento de los pumas en la región. Investigaciones previas ya habían documentado la incorporación de presas inusuales en su dieta, como los pingüinos de Magallanes en el Parque Nacional Monte León.

Según explicó Emiliano Donadio, director científico de Rewilding Argentina, este fenómeno responde a cambios en el entorno. La disminución histórica de la persecución de pumas y otros depredadores permitió que especies como los pingüinos expandieran su presencia en la costa continental, generando nuevas oportunidades alimentarias.

Pumas cazando pinguinos

Los datos de censos indican que, entre 2004 y 2017, la población de pingüinos en esa área se mantuvo estable e incluso aumentó levemente, lo que sugiere que las colonias pueden sostener los niveles actuales de depredación.

Un sistema en transformación

Los especialistas coinciden en que este fenómeno ilustra de manera clara el impacto multidimensional de las especies invasoras. La llegada del salmón Chinook no solo altera el equilibrio de los ríos, sino que también conecta ecosistemas marinos y terrestres a través del flujo de nutrientes.

En este contexto, los pumas emergen como un eslabón clave, capaces de trasladar esa energía desde el ambiente acuático hacia la tierra firme. El equipo del CENPAT concluye que estas dinámicas, ahora observables con mayor precisión gracias a nuevas tecnologías, permiten comprender cómo los nutrientes marinos se redistribuyen a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde los peces hasta los depredadores terrestres de mayor tamaño.

El resultado es un sistema en plena transformación, donde interacciones impensadas hasta hace poco comienzan a delinear una nueva lógica ecológica en la Patagonia argentina.