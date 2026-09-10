¿Se viene la lluvia?: Así estará este jueves en Catamarca

Se viene el cambio de tiempo a Catanarca, con la llegada de inestabilidad que se anuncia se va a extender hasta el fin de semana. Previo a eso, el día comenzará con condiciones relativamente estables, cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de precipitaciones, pero el panorama irá modificándose durante la tarde hasta alcanzar el mayor nivel de inestabilidad durante la noche.

La principal característica del jueves estará dada por el aumento progresivo de la nubosidad y la aparición de tormentas. A este cambio se sumará una modificación en las condiciones del viento. De velocidades de entre 13 y 22 y aumento progresivo, el día va a terminar con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Cómo comienza el día

Durante la madrugada, el cielo se presentó parcialmente nublado y 14 grados. El viento ya se presentó soplando desde el sector Sur, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Ya durante la mañana, el SMN anticipa cielo parcialmente nublado, mientras la temperatura se mantendrá como en las primeras horas.

A pesar del incremento de la nubosidad respecto de la madrugada, la probabilidad de precipitaciones continuará siendo del cero. Lo que sí se producirá es un cambio en la dirección predominante del viento. Luego de soplar desde el Sur rotará al Norte, manteniendo velocidades de la hora anterior.

Así, hasta ese momento, el jueves presentará un panorama de nubosidad creciente. El cambio más importante llegará durante la tarde.

La tarde llega con inestabilidad

El escenario meteorológico comenzará a modificarse durante la tarde, cuando aparezca la posibilidad de tormentas aisladas. En este período se registrará también la temperatura más elevada de toda la jornada, con una máxima prevista de 23 grados. Al mismo tiempo, la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40%, marcando una diferencia respecto de las horas anteriores.

El viento incrementará su intensidad y cambiará nuevamente de dirección. Durante la tarde soplará desde el Noreste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h. A estos valores se sumarán ráfagas de entre 42 y 50 km/h, configurando un escenario más dinámico. La aparición de las tormentas aisladas durante la tarde será, de acuerdo con el organismo nacional, el comienzo de un período de mayor inestabilidad que se profundizará durante las últimas horas del jueves.

La noche llega con tormentas

El período de mayor inestabilidad estará previsto para la noche, porque se anticipan tormentas fuertes y de hecho por esto rige Alerta Amarilla. La probabilidad aumentará considerablemente ya que se ubica entre el 40% y el 70%.

La temperatura descenderá hasta los 18 grados. En tanto, el viento continuará soplando desde el noreste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h. Las ráfagas también se mantendrán entre 42 y 50 km/h, por lo que durante la noche coincidirán las tormentas fuertes, el viento sostenido y con intensidad.

El cambio respecto de las primeras horas será, de este modo, significativo. El jueves comenzó con cero chances de precipitaciones y cielo parcialmente nublado, continuará durante la mañana con mayor nubosidad pero todavía sin lluvias y luego avanzará hacia un escenario de tormentas aisladas durante la tarde y tormentas fuertes durante la noche.