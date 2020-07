Se vienen las primeras altas y los pacientes están, en general, muy bien de salud

La evolución de los pacientes con coronavirus en la provincia, sostienen las autoridades de Salud, es buena. En cuanto a los que están internados en el Hospital Monovalente “Carlos Malbran”, el director del centro aseguró que los 23 están “muy bien”. Así manifestó el Dr. Daniel Godoy, director del nosocomio, quien detalló que los pacientes están en salas de aislamiento y en buen estado, aclarando que no hay internados en terapia intensiva o terapia intermedia. Según el detalle brindado por el facultativo, de los 23 ingresados al hospital, 16 dieron positivo de Covid-19, destacando que 5 de ellos son profesionales de la Salud. Todos se encuentran en buen estado de salud y el resto corresponde a casos sospechosos.

En cuanto al alta de los pacientes, Godoy aseguró que hoy, viernes, ya se cumplen los 14 días del primer caso y, ante esto, se van a esperar unos días más y, “posiblemente, en los próximos días, se puedan concretar las primeras altas”. Esto se dará, previo a un nuevo testeo.

Los otros positivos, que no están en el Malbrán, transcurren su aislamiento en sus hogares. Todos, se aseguró desde Salud, se encuentran en buen estado. A ellos se les realiza un seguimiento, que es el que permite tener la certeza de la evolución de su estado, además de asegurarse el cumplimiento del aislamiento. “Están todos con muy buen estado de salud, controlados, al igual que las personas que dieron positivo, que están en la parte de aislamiento del Hospital”, recalcó el director del Malbrán.

Los trabajadores

Godoy, además del detalle del estado de salud de los contagiados, destacó el trabajo de los profesionales de la salud para frenar el avance de los contagios. Recordemos que los profesionales de la Salud permanecen quince días fuera de sus hogares, según el sistema de rotación. “Nosotros trabajamos quince días, por quince de descanso. Y en esas poco más de dos semanas, no salimos del hospital”, indicó Godoy.

Por tal motivo, a la fecha, el personal actual lleva ya varios días sin ver a sus seres queridos. Según el protocolo, cuando se hace el cambio de equipo, quienes estaban trabajando son sometidos a un test antes de volver a sus hogares y se les realiza otro cuando vuelven a trabajar. En el medio, mientras están en sus casas, se hace un seguimiento para descartar cualquier posibilidad de contagio.