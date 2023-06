Semana Social 40 años de Democracia y 10 años de Francisco

En el marco de los “40 años de Democracia y 10 años de Francisco”, durante la tarde de este viernes 30 de junio, se dará inicio a la Semana Social que culminará el domingo 2 de julio

Esta propuesta es organizada por la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) y tendrá lugar en el hotel Intersur 13 de Julio, del sindicato de Luz y Fuerza, en la ciudad de Mar del Plata, con la presencia de referentes de la Iglesia, dirigentes políticos y gremiales, y la exposición de varios economistas, con entrada libre y gratuita.

En la primera jornada, a las 16:15 se presentará un video del Papa Francisco y a las 16:30 será el acto de apertura, que contará con la presencia de Mons. Oscar Ojea (Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina), Mons. Jorge Lugones S.J. (Presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social), Mons. Gabriel Mestre (Obispo de Mar del Plata), Eduardo “Wado” de Pedro (Ministro del Interior de la Nación), Verónica Magario (Vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires), Guillermo Montenegro (Intendente de General Pueyrredón).

A las 17:30 se iniciará el primer panel central sobre "Democracia y Ciudadanía Plena”, cuyos expositores serán Carlos Leyba (Ex Subsecretario de Economía de la Nación), Leopoldo Moreau (Diputado de la Nación Argentina), y Federico Storani (Ex Ministro del Interior de la Nación).

Las conclusiones estarán a cargo de Mons. Ernesto Giobando (Obispo Auxiliar de Buenos Aires) y oficiará de moderador Fernando Mumare (Delegado Regional de Pastoral Social, Región Platense).

A las 19:30 será la presentación de Memoria, Historia y Verdad, con exposiciones de Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz), Padre Luis Liberti (Doctor en Teología, UCA) y Padre Carlos María Gali (Director del Doctorado en Teología, UCA).

Las conclusiones serán guiadas por Mons. Jorge Eduardo Scheinig (Arzobispo de Mercedes - Luján) y la moderación por Humberto Podetti (Presidente de la Comisión Nacional de Justicia y Paz).

RESTO DEL PROGRAMA

Sábado 1 de julio

9:00 Convocatoria de los participantes.

9:30 Segundo Panel Central: “Las deudas de la democracia: Economía y Trabajo”.

Expositores: Raquel “Kelly” Olmos (Ministra de Trabajo de la Nación), Roberto Feletti (Ex Secretario de Comercio Interior de la Nación), Joaquín de la Torre (Senador Provincial de Buenos Aires), Federico Pinedo (Diputado Nacional - m.c.).

Conclusiones: Mons. Dante Braida (Obispo de La Rioja).

Moderador: Horacio Calculli (Nuevos Dirigentes, Comisión Episcopal de Pastoral Social).

10:30 Intervalo.

11:00 “Las deudas de la democracia: Justicia y Seguridad”.

Expositores: Martín Arias Duval (Ex Subsecretario de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires), María Fernanda Rodríguez (Viceministra de Justicia de la Nación), Zunilda Niremperger (Jueza Federal), Roberto Falcone (Juez Federal).

Conclusiones: Mons. Enrique Martínez Ossola (Obispo Auxiliar de Santiago del Estero).

Moderador: Susana Pachecoy (Vicepresidenta de la Comisión Nacional de Justicia y Paz).

12:30 Mesas Debates:

Mesa 1: Pobreza y trabajo digno.

Expositores: Norma Morales (Secretaria Adjunta UTEP), Cinta Bueno y Carla Gauna (Trabajadoras de la Economía Circular).

Moderador: Luis Precherutti (Secretario de Economía Social, Provincia de Entre Ríos).

Mesa 2: Desarrollo Humano Integral - Educación e Inclusión.

Expositores: Padre Flavio Lauria (Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral),

Juan Carlos Mena (Rector de la Universidad FASTA).

Moderador: Ester Noat (Equipo Nacional de Pastoral Social).

Mesa 3: Salud y adicciones.

Expositores: Matías Dalla Fontana (Fundador del Proyecto Deporte Solidario), Jesica Suárez (Directora General de Políticas Sociales en Adicciones, CABA) y Daniel Russo (Doctor en Salud Mental Comunitaria, UNLA).

Moderador: Martha Arriola (Directora de la Comisión de Adicciones y Drogadependencia de la Conferencia Episcopal Argentina).

14:00 Fin de la Segunda Sesión.

15:30 Convocatoria de los participantes.

16:00 Conferencia: “Recrear la democracia con un oído en el pueblo”.

Mons. Jorge Lugones.

16:30 Tercer Panel Central:

“Las deudas de la democracia: Educación y Desarrollo”.

Expositores: Soledad Acuña (Ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Alberto Sileoni (Director General de Cultura y Educación), Dante Sica (Ex Ministro de Producción y Trabajo de la Nación), Nicolas Trotta (Ex Ministro de Educación de la Nación).

Conclusiones: Mons. Pedro Laxague (Obispo de Zárate-Campana).

Moderador: Ezequiel Pereyra (Delegado Regional de Pastoral Social, Región Buenos Aires).

17:30 Mesas debates con equipos técnicos de las coaliciones políticas:

Mesa 1: Economía con rostro humano.

Expositores: Fernanda Reyes (Directora del Instituto de la Vivienda, CABA), Alejandro Barrios (Economista, Docente Universitario).

Moderador: Alberto Vicenzi (Comisión Nacional de Justicia y Paz).

Mesa 2: Educación para la Inclusión.

Expositores: Mario Oporto (Subsecretario de Relaciones Internacionales e Institucionales de la Provincia de Buenos Aires), Sergio Siciliano (Diputado de la Provincia de Buenos Aires), Fabiana Mora (Asesora en la Cámara de Diputados de la Nación).

Moderador: Delfina Hempe (Nuevos Dirigentes Pastoral Social).

Mesa 3: Salud integral.

Expositores: Clarisa Marchetti (Ex Directora Provincial del Instituto Provincial del Cáncer), Claudio Mate Rothgerber (Ex Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires), Stephanie Schon (Directora General de Salud Mental de la Municipalidad de General Pueyrredon).

Moderador: Viviana Wilbile (Delegada Regional de la Pastoral Social, Región Litoral).

19:30 Intervalo.

20:00 Misa en acción de gracias por los 10 años del papado de Francisco.

21:00 Fin de la Tercera Sesión.

Domingo 2 de julio

9:30 Convocatoria de los participantes.

10:00 Tercer Panel Central: “La democracia que viene".

Expositores: Hugo Moyano (h) (Abogado), Blas Taladris (Tesorero de CAME), Esteban Vojacek (ACDE Joven), Pablo Touzon (Politólogo).

Conclusiones: Mons. José Antonio Díaz (Obispo de Concepción de Tucumán).

Moderador: Annabella Andreatta (Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Justicia y Paz).

Lectura del Mensaje Final a la Sociedad.