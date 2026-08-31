Rige Alerta Amarilla por vientos fuertes para la Puna de Catamarca

La Puna de Catamarca se encuentra bajo Alerta Amarilla por vientos fuertes para este lunes, según el fenómeno anunciado por el Servicio Meteorológico Nacional. El aviso alcanza a distintos sectores del territorio provincial y anticipa la presencia de vientos intensos, con velocidades sostenidas que podrían ubicarse entre los 50 y 70 kilómetros por hora.

La zona de impacto comprende específicamente la puna de Antofagasta de la Sierra, la puna de Belén, la puna de Tinogasta y Santa María, donde las condiciones meteorológicas previstas estarán marcadas por la intensidad del viento proveniente del sector oeste. El fenómeno podría presentar además ráfagas de considerable magnitud, especialmente en los sectores de mayor altura, donde se espera que puedan alcanzar los 100 kilómetros por hora.

Vientos intensos del sector oeste

De acuerdo con la información del SMN, el área afectada será alcanzada por vientos intensos del sector oeste, con velocidades previstas de entre 50 y 70 km/h.

Las condiciones podrían intensificarse a través de las ráfagas, que tienen la posibilidad de llegar a los 100 km/h, particularmente en los niveles más altos de las zonas comprendidas por el alerta.

Las zonas alcanzadas por el alerta

El aviso meteorológico incluye a cuatro sectores de la provincia de Catamarca. Las áreas señaladas son:

Puna de Antofagasta de la Sierra.

Puna de Belén.

Puna de Tinogasta.

Santa María.

En estas zonas, el viento será el principal fenómeno meteorológico previsto para la jornada de este lunes. La advertencia pone el foco en la intensidad que podrían alcanzar tanto los vientos sostenidos como las ráfagas, con valores que podrían incrementarse de manera significativa en los sectores más elevados.