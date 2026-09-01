La UNCA activa encuesta para conocer las nuevas condiciones demográficas de la Región Centro

La Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) pondrá en marcha una nueva investigación destinada a conocer los cambios recientes en la estructura demográfica y en las condiciones de vida de la población de la Región Centro de la provincia. A través del Instituto de Estadística y Demografía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, la casa de altos estudios presentó la Encuesta sobre Condiciones de Vida y Trayectorias de la Población, un relevamiento que abarcará los departamentos Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú.

La encuesta se llevará adelante entre el 10 de septiembre y el 10 de octubre y permitirá obtener información actualizada sobre diferentes dimensiones de la vida de la población, entre ellas la educación, la salud, las condiciones de vida, las trayectorias personales y la conformación de las familias.

El proyecto se desarrolla en un contexto marcado por transformaciones demográficas que, según expusieron los investigadores, incluyen la disminución de la natalidad y el aumento de la longevidad. La información que se obtenga buscará profundizar el conocimiento sobre estas modificaciones y aportar elementos para la elaboración de propuestas vinculadas con las políticas públicas.

Taller sobre cambios demográficos

La presentación de la encuesta se realizó en el marco del taller "Cambios demográficos en Catamarca", desarrollado en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

Del encuentro participaron docentes, investigadores y representantes de distintas Facultades de la UNCA, quienes analizaron los principales desafíos asociados con la transición demográfica que atraviesa la provincia. La propuesta tendrá un marcado carácter interdisciplinario. No todas las unidades académicas cumplirán la misma función dentro de la investigación, ya que algunas participarán en el trabajo de campo y otras en las etapas posteriores de procesamiento y análisis de la información.

El relevamiento contempla una amplia participación de la comunidad universitaria, con estudiantes y docentes de diferentes Facultades involucrados en las distintas etapas del proceso.

Unos 200 encuestadores realizarán el trabajo de campo

La investigación contará con la participación de aproximadamente 200 encuestadores, principalmente estudiantes de la UNCA, quienes estarán a cargo del trabajo de campo durante el período establecido. El despliegue se realizará en los departamentos de:

Capital .

. Valle Viejo .

. Fray Mamerto Esquiú.

Además del relevamiento directo, estudiantes y docentes de distintas Facultades intervendrán posteriormente en las tareas de procesamiento y análisis de los datos obtenidos.

La docente investigadora e integrante del Instituto de Estadística y Demografía de la Facultad de Ciencias Económicas, Norma Macías, explicó que el proyecto permitirá generar información propia y actualizada sobre la realidad demográfica de Catamarca.

"Hoy nos reunimos docentes de todas las Facultades para presentar el lanzamiento de la encuesta, que se realizará entre el 10 de septiembre y el 10 de octubre. Estamos atravesando una transición demográfica, con disminución de la natalidad e incremento de la longevidad, y nosotros, como especialistas, vamos a realizar una investigación en campo con 200 encuestadores, estudiantes de la UNCA", señaló.

Comprender la realidad provincial

Macías destacó especialmente el carácter interdisciplinario de la iniciativa y la posibilidad de que los resultados se conviertan en un aporte para quienes tienen responsabilidades en la toma de decisiones.

"Algunas Facultades van a hacer trabajo de campo y otras el procesamiento. Con ese trabajo vamos a elaborar un documento de investigación que será entregado a las autoridades de la UNCA y al sector público y privado. Hacemos un pequeño aporte a quienes diseñan y aplican políticas públicas", sostuvo.

La elaboración de ese documento será una de las etapas posteriores al trabajo de campo y al procesamiento de la información recolectada. El objetivo es que los resultados permitan contar con evidencia actualizada sobre los cambios que atraviesa la población de la Región Centro.

La información estará vinculada con áreas que impactan directamente en las condiciones de vida y en las trayectorias de las personas, como la educación, la salud y la organización familiar, en un escenario de transformaciones demográficas que los investigadores buscan analizar con mayor profundidad.

Transición demográfica

Por su parte, el investigador del CONICET, Esteban Quiroga, explicó que la encuesta permitirá profundizar investigaciones que la Universidad viene desarrollando sobre los cambios demográficos de Catamarca.

"La encuesta se realizará en Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú. El objetivo es profundizar el análisis que venimos realizando. Ya tuvimos encuentros con Naciones Unidas y ahora queremos profundizar la investigación sobre el impacto en la población de la transición demográfica para generar propuestas de políticas públicas", manifestó.

Quiroga puso el foco en la velocidad de los cambios que atraviesa la sociedad y en la necesidad de utilizar la información disponible para anticipar escenarios y orientar la asignación de recursos.

"Nos preocupan los cambios acelerados que se viven. Nosotros estamos trabajando con conceptos de inteligencia demográfica, donde se busca reasignar recursos. Si estamos viendo que la sociedad va decreciendo, lo que sugerimos, por medio de la información que tenemos, es la importancia de reforzar y mejorar los servicios y aprovechar el decrecimiento para fortalecer el sistema educativo y proponer políticas públicas que realmente impacten en la vida de las personas, en algo que va a modificar la sociedad como la conocemos hoy", explicó.

Los desafíos de una sociedad en transformación

Uno de los fenómenos analizados en relación con la disminución de la natalidad está vinculado con las decisiones y posibilidades de las nuevas generaciones para conformar una familia.

Sobre este punto, Quiroga cuestionó algunas interpretaciones que sostienen que los jóvenes no quieren tener familia y planteó que existen condicionantes relacionados con la situación social.

"Hay interpretaciones erróneas respecto de que los jóvenes no quieren tener familia. Sí quieren, pero en nuestro contexto de vulnerabilidad social de las provincias del Norte, los jóvenes anteponen proyectos personales y se ven limitados por el acceso a la vivienda, a un trabajo digno y a una mejor educación. No es que no quieran conformar una familia, sino que, en un contexto desigual, deciden postergar esta planificación", sostuvo.

Las condiciones vinculadas con el acceso a la vivienda, a un trabajo digno y a una mejor educación aparecen, según el investigador, como factores que influyen en la postergación de la planificación familiar dentro de un contexto de desigualdad y vulnerabilidad social.