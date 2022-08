Sin acuerdo salarial, la intersindical docente ratificó el paro de 48 horas

Con la ausencia de un nuevo llamado de Gobierno, los gremios ATECA, SIDCA, UDA, SUTECA y SADOP que integran la intersindical docente ratificaron las medidas de fuerza que anunciaron la semana pasada en caso de no llegar a un acuerdo salarial, lo cual no se concretó tras la reunión con Trabajo en la cual no se arribó a una definición.

De este modo, la intersindical docente irá a un paro de actividades por 48 horas que comenzará este lunes 29 de agosto en reclamo de una mejora en los salarios y la resolución de temas pendientes en la paritaria por cuestiones pedagógicas y laborales.

El plan de lucha había sido decidido este martes tras no haber arribado a un acuerdo ninguno de los temas planteados por los gremios. Al respecto, sobre lo salarial, Juan Godoy de SUTECA explicó que “hubo una propuesta de adelantar la revisión prevista para octubre, pero no era suficiente”.

A la medida de 48 horas se sumará una medida similar pero por 72 horas en coincidencia con la fecha anunciada por Educación como la del inicio de la implementación de la Jornada Completa.

La medida será sin asistencia a los lugares de trabajo “las que podrán complementarse con otras medidas como, asambleas permanentes, clases públicas y quite de colaboración”. Lo propuesto por la Provincia fue un 8% pero los gremios solicitaban “40% para lo que queda de este semestre próximo de este año lectivo”.

Los gremios aguardaron hasta ayer el llamado del Gobierno provincial con una respuesta a su contrapropuesta de mejora salarial, pero debido a que no hubo convocatoria al diálogo, ratificaron la medida de fuerza.

"Esperamos como intersindical que llegue una contraoferta pero el Gobierno parece que tiene poca voluntad de destrabar este conflicto, así que esperamos el acompañamiento de la docencia para este paro de lunes y martes" señaló Sergio Guillamondegui, secretario General del SIDCA.