Sin agua en la Capital: cuáles son los barrios afectados

Aguas de Catamarca informó que se encuentra realizando trabajos de reparación en una manguera de polietileno de alta densidad (PEAD) de 90 milímetros, ubicada en el sector del Camino de la Virgen, en la zona norte.

La intervención forma parte de las tareas necesarias para reparar la infraestructura de distribución de agua y permitir la normalización del servicio en los sectores alcanzados por los trabajos.

De acuerdo con la información difundida por la empresa, mientras se desarrollen estas tareas podrían registrarse inconvenientes en el suministro domiciliario, principalmente relacionados con una disminución de la presión o la interrupción temporal del servicio.

La situación podría extenderse hasta horas de la tarde, por lo que se recomendó a los usuarios de los barrios afectados tomar las previsiones necesarias para administrar el agua disponible en sus viviendas.

Los barrios afectados

La empresa advirtió que los trabajos sobre la manguera PEAD podrían generar complicaciones en la distribución de agua en distintos sectores de la zona norte.

Los barrios comprendidos en el área de posible afectación son:

37 Viviendas.

Villa Parque Chacabuco.

San Francisco de Asís.

Zonas aledañas.

En estos sectores podrían presentarse episodios de baja presión o falta de agua mientras se ejecuten las tareas de reparación.

La afectación del servicio estará vinculada al desarrollo de los trabajos sobre la infraestructura mencionada, por lo que Aguas de Catamarca anticipó que las dificultades podrían mantenerse durante buena parte de la jornada, hasta horas de la tarde.

Solicitan cuidar las reservas domiciliarias

Ante la posibilidad de que el suministro se vea reducido o interrumpido temporalmente, Aguas de Catamarca solicitó a los usuarios realizar un uso responsable de las reservas domiciliarias.

La recomendación apunta a administrar adecuadamente el agua almacenada en los hogares mientras se desarrollan las reparaciones y hasta que el servicio pueda normalizarse.

En ese sentido, se pidió a los vecinos de los barrios alcanzados por el aviso adoptar las previsiones necesarias frente a los inconvenientes que podrían registrarse durante el período de intervención.