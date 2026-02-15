Sin leche ni azúcar: el desayuno de avena que es cremoso, saciable y se hace en menos de 20 minutos

¿Buscás un desayuno que te llene de energía, sea liviano y además te ayude a controlar el hambre durante la mañana? El de avena sin leche ni azúcar es ideal entre quienes quieren cuidar su alimentación sin resignar sabor ni textura.

Esta receta es perfecta si querés reducir el consumo de lácteos o de azúcares procesados.

Además, es tan fácil y solo se prepara en menos de 20 minutos, una receta perfecta para las mañanas apuradas.

Cómo hacer el desayuno de avena, fácil y rápido

Ingredientes:

½ taza de avena en copos.

1 taza de agua.

1 banana madura (bien pisada).

1 pizca de canela (opcional).

Paso a paso:

Mezclá la avena y el agua en una olla y llevá a fuego bajo. Remové constantemente hasta que la mezcla tome una textura cremosa y homogénea. Sumá la banana pisada después de unos 5 minutos de cocción. Apagá el fuego cuando el mingau esté bien espeso. Serví y disfrutá: podés comerlo así o sumar canela, coco rallado o frutas frescas para darle un toque especial.

Tips para potenciar el sabor y la textura