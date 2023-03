"Skynest": Pondrán "cuchetas" para que para que los pasajeros de clase económica puedan dormir

Pueden tener un nombre sofisticado como Skynest, pero para nosotros siempre serán cuchetas. Igual, permitirá que los pasajeros que viajen en clase económica puedan hacerlo completamente acostados en los vuelos de Air New Zealand desde 2024.

La idea es que los viajes sean cómodos y tranquilos, incluso para quienes pagan los pasajes más económicos que suelen tener menos comodidades que los de otra clase.

Esta aerolínea ubicará cápsulas para una zona de sueño entre las cabinas, lo que cumplirá el sueño de muchas personas... con sueño, que no terminarán con dolores en el cuello en tramos largos. Air New Zealand tendrá cabinas en 2024 para que los pasajeros de clase económica puedan dormir. (Foto Air New Zealand)

Habrá camas en el avión para los pasajeros de clase económica

Estas cápsulas incluyen todo lo necesario para unas buenas horas de sueño: almohada de tamaño completo, ropa cómoda para dormir, tapones para los oídos en caso de necesitarlos. No solo eso, sino que también tendrá una luz de lectura, un puerto USB y una salida de ventilación. El plan de dormir en el avión parece ideal.

Los colchones se encuentran apilados uno encima de otros, con filas de tres camas como máximo. A día de hoy, aseguran que el invento se sigue perfeccionando, pero ya están asentadas las bases.

Cada pasajero se limitará a una sesión de cuatro horas en una cápsula, por lo que la etapa de descanso llegará a su fin y será el turno de la siguiente persona.

Todos los elementos se cambiarán entre sesión y sesión, para mantener la higiene. El invento les viene como anillo al dedo, ya que Air New Zealand se encarga especialmente de vuelos de larga distancia.