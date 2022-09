Solidaridad: padece de cáncer de mama y necesita reunir $200 mil para ser operada en Córdoba

El año pasado a Rita Valdés le diagnosticaron cáncer de mama y desde allí comenzó su peregrinar para poder acceder al tratamiento, sobre todo porque no cuenta con obra social. Recién podrá acceder a OSEP en los próximos días, cuando se le habilite la cobertura que comenzó a correr desde el 9 de Agosto. La familia apuesta que el organismo se puede hacer cargo de parte del tratamiento y sobre todo, de la operación. En cuanto al porqué de la elección de la provincia de Córdoba en vez de ser en el Hospital “San Juan Bautista”, su tía Edith comentó a La Unión que luego de una primera consulta en el nosocomio local, se le indicó una operación en el corto plazo. “Buscamos una segunda opinión y en Córdoba nos dijeron que no todos los cáncer de mama son iguales. Y lo que pasaba además era que aquí en Catamarca no le hacían la biopsia, que era lo que sí recomendaban en Córdoba”, comentó su familiar.

En él mientras, y en vista a la premura de su cuadro, se tramitó la cirugía en la provincia de Córdoba y la fecha de la intervención oncológica es el próximo 14 de septiembre.

El detalle es que justamente al no tener asistencia y cobertura social, ella y su familia deben reunir una significativa suma de dinero, para de esta manera poder costear la operación. La cifra a reunir son $200 mil y faltando poco más de una semana, su tía Edith Toloza ha generado una campaña acudiendo a la solidaridad de la gente para que la ayuden a conseguir el dinero.