Solo el 5% de los argentinos considera a la educación como su principal preocupación

La educación continúa siendo un tema presente en la agenda pública, aunque lejos de ocupar los primeros lugares entre las preocupaciones de la ciudadanía. Así lo revela un reciente informe elaborado por Argentinos por la Educación, según el cual apenas el 5% de los argentinos considera que la educación es el principal problema del país.

El dato posiciona a la educación en el séptimo lugar dentro del ranking de preocupaciones nacionales, por detrás de cuestiones vinculadas a la economía, la política, el desempleo y la inseguridad. La investigación muestra que, aunque la sociedad reconoce la importancia del sistema educativo, otros problemas percibidos como más urgentes concentran gran parte de la atención pública.

El informe señala expresamente que "en Argentina, la educación se ubica en el séptimo lugar dentro del ranking de los principales problemas del país, por detrás de temas como la economía, política, desempleo, inseguridad, entre otros". Al mismo tiempo, destaca que existe una extendida insatisfacción respecto de las políticas educativas implementadas.

Una preocupación que creció, pero ...

El estudio analiza la evolución de la percepción social sobre la educación entre 2004 y 2024 y muestra un comportamiento fluctuante a lo largo de los años.

Los datos indican que la preocupación por la educación alcanzó picos del 9% en 2006 y 2011. Posteriormente volvió a registrar un crecimiento en 2017, para luego descender hasta el 3,4% en 2020. Desde entonces, la preocupación social por este tema experimentó una recuperación gradual hasta ubicarse en el 5% durante 2024.

A pesar de esta recuperación, los investigadores concluyen que la educación continúa compitiendo con problemáticas económicas, políticas y de seguridad que captan una atención significativamente mayor por parte de los ciudadanos. Según los autores, "el análisis muestra que la educación mantiene una presencia constante en las preocupaciones sociales, aunque compite con problemas económicos, políticos y de seguridad que captan más atención de los ciudadanos en América Latina".

La comparación con América Latina

El trabajo también incorpora información de la edición 2024 de Latinobarómetro y permite observar cómo se posiciona la preocupación educativa en el contexto regional. A nivel latinoamericano, solo el 3,4% de los ciudadanos identifica a la educación como el principal problema de su país. Las mayores preocupaciones de la región se concentran en:

Inseguridad: 19,1%.

19,1%. Problemas económicos: 18,1%.

18,1%. Educación: 3,4%.

La investigación muestra además que la educación aparece entre los cinco principales problemas únicamente en dos países de la región:

Brasil: 10%.

10%. Uruguay: 8%.

En este contexto, Argentina se ubica por encima del promedio regional con un 5%, aunque continúa lejos de los niveles registrados en Brasil y Uruguay.

La especialista Viviana Postay, vocera de Argentinos por la Educación y referente en gestión educativa, sostuvo que Argentina se encuentra rezagada respecto de esos países en cuanto a la importancia que la ciudadanía asigna a la educación.

"Estamos superados ampliamente, digamos, por la mirada de Brasil y Uruguay que ubican a la educación entre los cinco principales problemas nacionales", afirmó.

Diferencias según género, edad y nivel socioeconómico

El informe también detecta diferencias significativas en función de variables sociodemográficas. Entre las mujeres, la preocupación por la educación resulta levemente superior a la observada entre los hombres. Mientras el 7% de las mujeres identifica a la educación como el principal problema nacional, entre los hombres el porcentaje alcanza el 6%.

Las diferencias también aparecen al analizar el nivel socioeconómico de los encuestados.

Nivel socioeconómico alto: 8%.

8%. Nivel socioeconómico bajo: 6%.

La edad constituye otro factor relevante. Los jóvenes y adultos de entre 26 y 40 años son quienes muestran una mayor preocupación por la educación, con un 7% de menciones. En contraste, entre los mayores de 61 años el porcentaje desciende al 4%.

Estos resultados reflejan que la percepción sobre la importancia de la educación no es homogénea y presenta variaciones según las características de cada grupo social.

La evaluación de las políticas educativas

Otro de los ejes centrales del estudio está vinculado con la percepción social sobre la política educativa nacional. Para ello se utilizaron datos de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés, abarcando el período comprendido entre 2018 y 2026.

Los resultados muestran niveles de satisfacción bajos y variables a lo largo de los años.

Aprobación general entre 2018 y 2026: entre 20% y 35%.

entre 20% y 35%. Pico de satisfacción: cerca del 45% entre 2019 y comienzos de 2020.

cerca del 45% entre 2019 y comienzos de 2020. Mínimo registrado: alrededor del 20% en 2022.

alrededor del 20% en 2022. Nivel observado en marzo de 2026: aproximadamente 28%.

Tras la caída registrada en 2022, el estudio identifica una recuperación parcial desde 2023, aunque los niveles actuales continúan lejos de los máximos alcanzados anteriormente.

Asimismo, la política educativa ocupa el octavo lugar en el ranking de satisfacción ciudadana. Solamente las políticas de salud y de infraestructura presentan niveles de insatisfacción superiores.

La mirada de los especialistas

Los datos forman parte del informe titulado "Percepción social sobre la educación y la política educativa", elaborado por Valentina Gabrielli, de la Paris School of Economics, junto con Tomás Besada y Eugenia Orlicki, de Argentinos por la Educación.

Gabrielli señaló que "la educación figura entre los 7 principales problemas del país para los argentinos, pero no llega al top 3 de las prioridades". Por su parte, Inés Insua, líder de Ciudades de la Educación en RIL, consideró que "es comprensible que, en un contexto de emergencias múltiples, otras problemáticas materiales inmediatas capten la atención pública prioritaria".

La reflexión más crítica surge de las declaraciones de Viviana Postay, quien advirtió sobre la distancia existente entre la percepción social y los desafíos que enfrenta el sistema educativo. Según explicó, problemas considerados más urgentes, como la economía, la política y la seguridad, desplazan a la educación de la agenda pública. Al mismo tiempo, destacó que la satisfacción con las políticas educativas alcanza apenas el 28%, pese a que existe un amplio descontento con el estado actual de la educación.

"Lo urgente no está dejando que veamos lo importante", indicó Postay.

La especialista sostuvo además que existe una disociación entre la percepción general de la educación y la realidad que atraviesan las escuelas a las que asisten los hijos de los argentinos. Mientras muchos ciudadanos consideran que la situación educativa se encuentra bajo control, el sistema continúa enfrentando desafíos significativos que, según el informe, no logran posicionarse entre las principales prioridades de la sociedad.