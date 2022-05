Su mamá murió, le escribió al celular y recibió una respuesta que se volvió viral

Una joven de 22 años que sufrió hace un tiempo la muerte de su madre contó en un hilo en Twitter la experiencia que vivió al comunicarse con el número de teléfono que era de su mamá. En un relato cargado de emoción, habló de la relación que generó con una desconocida y, sin imaginarlo, hizo viral una historia que ya recibió cientos de cariñosos mensajes, miles de “me gusta” y otros tantos retuits.

El primer tuit de Milu, según el nombre que se lee en la bio de la red social, lo escribió el 24 de mayo: “Cuando murió mi mamá, jamás borré los chats porque siempre los volvía a leer. Volvía a escuchar los audios de ella una y otra vez, a veces me calmaba oírla, otras me terminaban de destruir. Un día, por cuestiones del trabajo, ya tenía la memoria llena del celu y no me quedó otra que formatear cosas, y perdí los audios de ella”, publicó.

El primer tuit que publicó la joven. (Foto: Twitter: @miliponsh).

Después contó que se sintió muy angustiada por lo que le había pasado y que entonces decidió agregar el número de su mamá al WhatsApp. El paso siguiente fue enviar un mensaje que, para su sorpresa, quedó marcado con las dos tildes azules. En otras palabras: alguien lo había leído.

“Claro, no creí que era mi mamá, sino que le dieron el número a otra persona, cosas normales que pasan. Así que, del otro lado, me contestaron 'equivocado'. Normal. No sé por qué. La verdad, no sé qué es lo que buscaba, o quizás sí. No sé. Un milagro, un despertar de esta pesadilla de no tener mamá. Así que llame al número...”, describi Milu.

Las publicaciones que hizo la joven de 22 años. (Foto: Twitter: @miliponsh).

Tras realizar el llamado, la joven aseguró que la voz que escuchó del otro lado era igual a la de su mamá. La reacción fue inmediata: cortó y se puso a llorar. Antes le había mandado un mensaje diciéndole: “Má, a Natalia la iban a operar de la vista”. Al rato, la mujer que la había atendido le mandó un audio: “Hola, ¿cómo estás? No conozco a ninguna Natalia, debés tener el número equivocado. Mi nombre es Karina”.

Después de este primer contacto, la joven le contó a Karina sobre la muerte de su mamá, y fue ese el comienzo de una relación virtual que se extendió durante meses. Karina le dijo que si eso le hacía bien, que la llamara cuando quisiera. La joven le agradeció el gesto y haberla acompañado en ese momento tan difícil.

En la red social le agradece el acompañamiento a la mujer que ahora tiene el número de teléfono de su mamá que murió hace un tiempo. (Foto: Twitter: @miliponsh).

“Gracias. Porque sin saberlo, me sostuviste, me diste fuerzas, un poco de fe. Nunca viene mal dejar este mundo real por un rato. A veces, el mundo de los sueños nos ayuda a seguir. Aún estoy rota, pero con remaches en el corazón”, fue el último tuit que publicó Milu para cerrar la historia.