Suspenden preventivamente el transporte público por la final Argentina y España

La Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte, confirmó que autorizó la suspensión preventiva del servicio de transporte público de pasajeros a partir de las 16:00 horas de este domingo, con motivo de la final de la Copa Mundial de la FIFA, encuentro que enfrentará a las selecciones de Argentina y España.

La decisión fue dada a conocer mediante un comunicado oficial y responde al desarrollo de uno de los acontecimientos deportivos de mayor convocatoria, que concentra una importante movilización de personas y genera un escenario particular en materia de circulación y seguridad.

La medida alcanza al servicio de transporte público de pasajeros y comenzará a regir en el horario previsto para el inicio del partido decisivo del Mundial.

El objetivo, la seguridad

Desde la Secretaría de Transporte explicaron que la suspensión preventiva tiene como finalidad resguardar la seguridad de quienes utilizan diariamente el transporte público, del personal que presta servicios en el sector y del conjunto de la comunidad.

La decisión fue adoptada teniendo en cuenta el importante movimiento de personas que genera un evento de estas características y busca garantizar que el desarrollo de la jornada transcurra en condiciones adecuadas para todos los involucrados.

Según se informó oficialmente, la medida apunta a preservar la seguridad de:

Los usuarios del transporte público.

Los trabajadores del transporte.

Toda la comunidad.

La disposición se enmarca en las acciones preventivas previstas para una jornada considerada excepcional debido a la definición de la Copa Mundial de la FIFA.

¿Cuándo se restablece el servicio?

Según lo informado ofocialmente, se ha establecido que la suspensión del servicio no tendrá un horario fijo de finalización. La prestación permanecerá interrumpida hasta que las autoridades competentes confirmen que las condiciones de transitabilidad son las adecuadas para reanudar el funcionamiento del transporte público de manera segura y normal.

De esta manera, el restablecimiento del servicio quedará sujeto a la evaluación que realicen las autoridades responsables una vez finalizado el encuentro y de acuerdo con las condiciones existentes en la vía pública.

Junto con el anuncio de la suspensión preventiva, el organismo expresó un mensaje dirigido a la comunidad, agradeciendo la comprensión de los usuarios ante la medida adoptada. En ese sentido, desde la Secretaría de Transporte señalaron que la jornada tiene un significado especial para el país al indicar que "hoy no es un domingo cualquiera", en referencia a la final que disputará la Selección Argentina.

El comunicado también destacó que millones de argentinos compartirán la ilusión de ver a la Selección disputar una nueva final del mundo, remarcando el carácter excepcional del acontecimiento deportivo.

Una jornada con responsabilidad

Finalmente, el organismo formuló un mensaje orientado a promover una celebración responsable durante el desarrollo de la final. Las autoridades expresaron el deseo de que la jornada sea vivida con alegría, respeto y responsabilidad, destacando la importancia de que el festejo permita mantener la convivencia y la seguridad de toda la comunidad.

Asimismo, manifestaron su expectativa de que, una vez concluido el encuentro entre Argentina y España, todos puedan regresar, reforzando el sentido preventivo que motivó la suspensión temporal del servicio de transporte público.

La disposición adoptada por la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte, establece así una interrupción preventiva del servicio desde las 16:00 horas de este domingo, en coincidencia con la final de la Copa Mundial de la FIFA. La medida permanecerá vigente hasta que las autoridades competentes determinen que existen condiciones adecuadas para reanudar la prestación con normalidad, priorizando la seguridad de los usuarios, los trabajadores del transporte y de toda la comunidad durante una jornada que estará marcada por la definición del título mundial entre Argentina y España.