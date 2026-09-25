Taller abierto y gratuito para aprender micro talla en rodocrosita en Catamarca

En el marco de la celebración por el aniversario del Centro de Arte y Tecnología Aplicada "Rosa del Inca", se desarrollará una propuesta destinada a quienes tengan interés en conocer técnicas de micro talla y acercarse al trabajo con rodocrosita.

La actividad será organizada de manera conjunta por CAMYEN, CATA y la Escuela Pública de Orfebrería, instituciones que llevarán adelante un taller abierto y gratuito de micro talla en rodocrosita. La iniciativa propone generar un espacio de aprendizaje y acercamiento a algunas técnicas vinculadas con el micro tallado, a partir del trabajo directo con este material.

El encuentro estará abierto a la comunidad interesada, que tendrá la posibilidad de participar sin costo y conocer aspectos del trabajo de micro talla en rodocrosita.

Fecha, horario y lugar del taller

El taller se realizará el 29 de septiembre, en horario de 9 a 12 horas.

La actividad tendrá lugar en el primer patio de CATA, ubicado en Sarmiento 613. Los datos principales de la propuesta son:

Actividad: Taller abierto de micro talla en rodocrosita.

Taller abierto de micro talla en rodocrosita. Fecha: 29 de septiembre.

29 de septiembre. Horario: de 9 a 12 horas.

de 9 a 12 horas. Lugar: primer patio de CATA.

primer patio de CATA. Dirección: Sarmiento 613.

Sarmiento 613. Modalidad: abierta y gratuita.

abierta y gratuita. Responsable del taller: Lilian Valeria Córdoba.

Lilian Valeria Córdoba. Instituciones participantes: CAMYEN, CATA y Escuela Pública de Orfebrería.

El espacio elegido permitirá desarrollar la actividad en el marco de la celebración del aniversario del Centro de Arte y Tecnología Aplicada "Rosa del Inca".

Una especialista a cargo de la propuesta

El taller estará a cargo de la escultora y docente de la Escuela Pública de Orfebrería Lilian Valeria Córdoba, quien será responsable de la actividad vinculada con las técnicas de micro talla. La propuesta contempla así la posibilidad de que las personas participantes puedan conocer algunas técnicas específicas del micro tallado y, al mismo tiempo, incursionar en el trabajo directo con la rodocrosita.

El carácter abierto de la convocatoria permite que la actividad esté dirigida a la comunidad interesada en acercarse a este tipo de trabajo. La invitación apunta especialmente a quienes quieran conocer algunas técnicas para el micro tallado o tengan interés en comenzar a explorar las posibilidades que ofrece el trabajo con la rodocrosita.

La rodocrosita estará disponible sin costo

Uno de los aspectos destacados de la actividad es que quienes concurran no deberán afrontar ningún costo por el material con el que se trabajará durante el taller. La rodocrosita fue aportada por CAMYEN y posteriormente acondicionada para el taller por la Escuela Pública de Orfebrería.

Este trabajo previo permitirá contar con el material dispuesto para la actividad y garantizar que la participación sea gratuita.

La organización señaló que, precisamente por este aporte y acondicionamiento, la rodocrosita no tendrá ningún costo para quienes deseen asistir. De esta manera, la propuesta contempla tanto el espacio para desarrollar el taller como el material necesario para trabajar durante la jornada, facilitando el acceso de las personas interesadas.

Una oportunidad para acercarse al micro tallado

La convocatoria invita a la comunidad a aprovechar esta oportunidad para tener un primer acercamiento a determinadas técnicas vinculadas con el micro tallado y al trabajo con la rodocrosita.

La actividad se plantea como un espacio abierto para quienes quieran conocer este tipo de prácticas y explorar el trabajo sobre el material. El hecho de que la propuesta sea abierta y gratuita, sumado a la disponibilidad de la rodocrosita aportada por CAMYEN y acondicionada por la Escuela Pública de Orfebrería, permite que quienes tengan interés puedan participar sin afrontar el costo del material utilizado.

En ese sentido, el taller reunirá el aporte de las instituciones organizadoras, el trabajo de la docente y escultora Lilian Valeria Córdoba y la disponibilidad del material necesario para desarrollar la experiencia.