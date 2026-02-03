  • Dólar
Orgullo catamarqueño

Tania Marioni ganó el Premio Carlos como Mejor Actriz de Reparto

La actriz oriunda de Catamarca fue distinguida en Villa Carlos Paz por su destacada labor en la obra El cuarto de Verónica, durante la última edición de los Premios Carlos, uno de los reconocimientos teatrales más importantes del país.

3 Febrero de 2026 09.51

Se realizó una nueva edición de los Premios Carlos, el tradicional galardón que distingue a los mejores espectáculos teatrales de la temporada en Villa Carlos Paz, y Catamarca volvió a decir presente con un reconocimiento de alto nivel artístico.

La actriz catamarqueña Tania Marioni fue premiada en la categoría Mejor Actriz de Reparto por su interpretación en la obra El cuarto de Verónica, consolidando su trayectoria en la escena teatral nacional.

El reconocimiento pone en valor el trabajo de Marioni, quien cuenta con una sólida formación académica y una extensa experiencia en distintos elencos teatrales. A lo largo de su carrera, se destacó por su profesionalismo, versatilidad y compromiso artístico, cualidades que quedaron reflejadas en su actuación premiada.

Los Premios Carlos constituyen uno de los eventos más relevantes de la temporada teatral de verano en Córdoba y reúnen cada año a figuras consagradas y nuevos talentos del teatro argentino. En ese contexto, la distinción obtenida por Marioni representa un motivo de orgullo para la cultura catamarqueña y reafirma la proyección nacional de artistas de la provincia.

