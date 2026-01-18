Temporal en Agua Amarilla: viviendas en peligro y pérdidas económicas

En paralelo al incidente registrado en el río Santa María, la localidad de Agua Amarilla y zonas aledañas se vieron afectadas por un fuerte temporal que se desató durante la tarde-noche del sábado. Según informó el delegado de la localidad, la tormenta estuvo acompañada por intensas ráfagas de viento y se extendió por aproximadamente una hora y media, generando complicaciones en distintos puntos del distrito.

Uno de los sectores más afectados fue el paraje El Alto, donde se registró una importante crecida de los ríos. El curso de agua estuvo cerca de desbordar e incluso amenazó a dos viviendas de la zona, generando momentos de gran preocupación entre los vecinos. Además, el camino principal quedó intransitable debido a la acumulación de agua y los daños provocados por el fenómeno climático, lo que complicó la circulación y el acceso a la zona.

El temporal también ocasionó pérdidas materiales en la producción local. Se reportaron daños en cultivos frutales, hortalizas y verduras, así como afectaciones en las bocas de toma de acequias, infraestructura clave para el riego en la región. Estos perjuicios se concentraron principalmente en los parajes El Alto y El Volcán, donde las familias dependen en gran medida de la producción agrícola para su sustento.

A pesar de la gravedad de la situación y del temor generado por la crecida de los ríos, las autoridades confirmaron que las familias afectadas se encuentran en buen estado de salud. No obstante, destacaron que el impacto emocional fue significativo, especialmente para quienes estuvieron al borde de sufrir el desborde del río en las inmediaciones de sus viviendas.

Desde los organismos locales reiteraron el pedido de extremar las precauciones ante pronósticos de lluvias intensas y tormentas, y recordaron la importancia de seguir las indicaciones de Defensa Civil, Bomberos y fuerzas de seguridad para evitar situaciones de riesgo.