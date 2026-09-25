Teresa Parodi llega a Catamarca con sus nuevas canciones a la Feria del Libro

La Feria del Libro de Catamarca tendrá entre sus principales figuras a Teresa Parodi, reconocida autora, compositora y cantante argentina, quien llegará a la provincia para ofrecer una presentación que combinará sus nuevas composiciones con canciones que forman parte de su recorrido artístico y del cancionero popular argentino.

El encuentro será el próximo sábado 10 de octubre, a las 20, en el Predio Ferial Catamarca, donde la artista compartirá con el público una propuesta que permitirá conocer parte de su producción más reciente y, al mismo tiempo, reencontrarse con algunas de las canciones que marcaron distintas etapas de su trayectoria.

La presentación se desarrollará en el marco de una nueva edición de la Feria del Libro, que se llevará adelante del 7 al 11 de octubre en el Predio Ferial Catamarca, bajo el lema "De la idea a la palabra: los recorridos de la expresión".

"Hasta que amanezca", el nuevo trabajo discográfico

Uno de los ejes centrales del espectáculo será "Hasta que amanezca", el nuevo trabajo discográfico de Teresa Parodi, editado en mayo de este año. En este álbum, la artista continúa explorando nuevas sonoridades y cruces generacionales, aunque mantiene como uno de los rasgos centrales de su producción la raíz folklórica que atraviesa toda su obra.

Las canciones que integran este nuevo trabajo establecen un diálogo con historias cotidianas y con la realidad contemporánea, desde una perspectiva sensible y comprometida. De esta manera, el nuevo disco se incorpora a una producción artística caracterizada por la presencia de relatos, experiencias y miradas vinculadas con la vida y las historias de su pueblo.

La llegada de este material a Catamarca permitirá al público conocer en vivo parte de las nuevas canciones de Parodi y acercarse a una etapa reciente de su producción, en una presentación que también estará atravesada por aquellas composiciones que se convirtieron en referencias de su carrera.

Un repertorio que forma parte de la memoria popular

El espectáculo no estará concentrado únicamente en las canciones de "Hasta que amanezca". La artista también recorrerá parte de su repertorio más emblemático, en una selección que reunirá obras reconocidas y vinculadas a diferentes momentos de su trayectoria.

Entre las canciones que forman parte de ese repertorio se encuentran:

Pedro Canoero .

. Apurate José .

. El otro país .

. Esa musiquita .

. Celedonia Batista.

Estas composiciones forman parte de una obra profundamente ligada a la identidad y a las historias de nuestro pueblo y, con el paso del tiempo, continúan llegando a nuevas generaciones.

La combinación entre las nuevas canciones y las obras emblemáticas será, de este modo, uno de los aspectos centrales de la presentación prevista para el 10 de octubre. El recorrido permitirá poner en diálogo una producción reciente con canciones que ya ocupan un lugar reconocido dentro del cancionero popular argentino.

El mensaje de Teresa para el público catamarqueño

Al referirse a su presentación en Catamarca, Teresa Parodi anticipó el espíritu que tendrá el encuentro y destacó la posibilidad de compartir tanto su producción actual como aquellas canciones que acompañaron su extensa trayectoria.

"Voy a mostrarles mis nuevas canciones, pero también mis clásicas canciones; me va a encantar compartir eso con ustedes", expresó la artista sobre su participación en la Feria del Libro.

La definición sintetiza una propuesta que busca reunir diferentes momentos de su recorrido musical en un mismo escenario: las composiciones que integran su nuevo disco y aquellas obras que se instalaron en la memoria de quienes siguen su trayectoria.

Más de tres décadas de trayectoria

La presentación en Catamarca estará atravesada también por una carrera de más de tres décadas de recorrido, durante las cuales Teresa Parodi construyó una obra profundamente vinculada con la identidad, las historias y las expresiones de nuestro pueblo.

A lo largo de esa trayectoria, la artista ha compartido escenarios y grabaciones con figuras fundamentales de la música argentina y latinoamericana y recibió numerosos reconocimientos por su recorrido artístico.

Su regreso a Catamarca se producirá, entonces, en el marco de una propuesta cultural que reunirá literatura, música y distintas expresiones de la palabra y la creación. En ese contexto, su presentación aportará una instancia musical dentro de una programación que tendrá como escenario central al Predio Ferial Catamarca.