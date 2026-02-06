Por cuestiones climáticas, se reprograma el Mercado Itinerante en el CAPE

Debido a las condiciones climáticas adversas, el Mercado Itinerante junto al programa Municipio en tu Barrio, previsto para el día de hoy viernes 6 de febrero, será reprogramado para el próximo lunes 9 de febrero.

La actividad se desarrollará en la Plaza de Armas del CAPE, en el horario de 8:00 a 13:00 horas, manteniendo la misma propuesta destinada a acercar productos de calidad, servicios y programas a la comunidad.

Durante la jornada, vecinas y vecinos podrán acceder a una amplia variedad de puestos de emprendedores y productores locales, con ofertas de panificación y pastelería, verduras y frutas, especias y conservas, embutidos, lácteos, productores regionales, sandwichería, chocolatería, entre otras propuestas.

Además de la oferta comercial, se brindarán servicios gratuitos para la comunidad, como Peluquería Social, trámites de DNI, Centro de Emisión de Licencias, Carro Saludable y una mesa informativa sobre capacitaciones para emprendedores.

Estas iniciativas tienen como objetivo fortalecer la economía local, acompañar a los emprendedores y facilitar el acceso de la comunidad a productos y servicios esenciales, promoviendo espacios de encuentro y desarrollo comunitario.