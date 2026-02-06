Docentes autoconvocados de Catamarca lanzan un plan de lucha y exigen aumento salarial urgente

Docentes autoconvocados de Catamarca realizaron este jueves el primer Encuentro Provincial, donde analizaron de manera colectiva la situación que atraviesan los trabajadores de la educación, marcada, según expresaron, por el ajuste, la pérdida del poder adquisitivo, la precarización laboral y el deterioro del sistema educativo.

En un contexto que definieron como adverso tanto a nivel provincial como nacional, los participantes remarcaron que el conflicto docente en Catamarca forma parte de una problemática más amplia que afecta a los trabajadores en todo el país, en el marco de políticas que consideran regresivas para los derechos laborales.

Como resultado del debate, el Encuentro resolvió convocar, promover y profundizar un plan de lucha, con una serie de demandas urgentes e inmediatas.

El primer punto es el reclamo de un aumento salarial inmediato. Los docentes exigen una recomposición acorde al costo de vida real y plantean la duplicación del sueldo básico correspondiente a un cargo de jornada simple, además de una recomposición proporcional para toda la docencia. Sostienen que los salarios actuales no alcanzan a cubrir la canasta básica y ubican a los trabajadores de la educación en situación de pobreza e indigencia.

Otro de los ejes centrales es la cobertura inmediata de cargos, con la publicación urgente de los Listados de Orden de Mérito, la convocatoria a asambleas y concursos en todos los niveles y modalidades, y la difusión de la totalidad de los cargos vacantes. En este punto, denunciaron retenciones arbitrarias y reclamaron la realización de asambleas semanales conforme al Estatuto Docente y al Decreto Nº 636.

Asimismo, exigieron estabilidad laboral, con la titularización inmediata en todos los niveles y la regularización de los mecanismos democráticos previstos en el Estatuto del Docente. "Sin estabilidad no hay derecho a la educación posible", afirmaron.

Durante el encuentro, los docentes autoconvocados también resolvieron rechazar la contrarreforma laboral y educativa, al considerar que forma parte de un proceso de ajuste y retroceso social.

Además, se pronunciaron en defensa del medioambiente y el agua, manifestando su rechazo a una eventual reforma de la Ley de Glaciares, por el impacto que tendría en el oeste catamarqueño y en las condiciones de vida de las comunidades.

Apoyos y articulación con otros sectores

El Encuentro recibió el saludo y el respaldo de trabajadores de la salud y de la Asamblea Permanente del Hospital Interzonal San Juan Bautista, con quienes señalaron compartir reclamos vinculados al salario, la estabilidad laboral y la defensa de los servicios públicos.

También expresaron su apoyo a los trabajadores de la industria catamarqueña, que atraviesan situaciones de persecución, despidos y conflictos laborales. En ese marco, reclamaron el cese del cierre de fuentes de trabajo y remarcaron que la defensa del empleo es una causa común.

Gira provincial y continuidad del conflicto

Como parte de las resoluciones, los docentes autoconvocados anunciaron que impulsarán una gira provincial, con el objetivo de llevar los reclamos a las escuelas del interior, unificar demandas de las distintas comunidades educativas y fortalecer una estrategia de lucha conjunta.

Finalmente, destacaron que este reagrupamiento desde la base representa una fortaleza colectiva que busca incidir de manera activa en el conflicto docente y en la defensa de los derechos laborales y educativos en la provincia.