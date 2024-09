Todos contra Uber: taxistas y remiseros se manifiestaron frente al Palacio Municipal

Luego de presentar una fuerte nota al intendente Gustavo Saadi, la Federación de Taxis y Remises, en disidencia con el parecer del otro firmante de la misiva, el Sindicato de Conductores de Taxi, esta primera entidad cumplió este jueves con una movilización para de esta manera marcar presión y mostrar su malestar contra el trabajo de Uber en la Capital.

La protesta se formalizó frente al Palacio Municipal, desde donde empezaron luego una caravana. La movilización tránsito de forma pacíficas por calles 1 de Mayo hasta Avda. Güemes, luego desde ahí hasta Avda. Hipólito Irigoyen, finalizando en calle Riojas entre 1 de Mayo y Avda. Hipólito Irigoyen, donde cortaron por un lapso prudencial la vía pública.

Se recuerda que, en la nota presentada de este miércoles, el sector de taxis y remises exige a la comuna capitalina por acciones "urgentes y de acción directa" contra la app, acotando que el jefe comunal, Gustavo Saadi "es el máximo responsable de todo lo que está aconteciendo".

Miriam Ramírez, delegada de la Federación de Taxis y Remises es quien promueve estas manifestaciones y avanza contra la aplicación de esta manera, mientras los sectores aguardan la respuesta oficial al pedido de bloqueo y mayores controles de parte de las fuerzas de seguridad y Guardia Urbana.

La delegada por Catamarca de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, recordó que el sector, desde el arribo de UBER está perdiendo entre $10 y $15 millones diarios y espor ello que apuran medidas para regular las aplicaciones de transporte. Según lo declarado este jueves, el sector que ella representa solicita "por ley o una decisión de la justicia" sobre la aplicación para que este deje de funcionar en la provincia.

Presionan a la gestión de Saadi deslizando que, de no tener respuestas en el corto plazo, harán un acampe. Con otra postura, desde el Sindicato y Radio Taxi Fénix, Walter Brizuela ya había adelantado a La Unión, que desde estos dos sectores no iba a haber medidas de acción ni manifestación alguna, como si lo planteó finalmente la Federación. “Recién presentamos la nota este miércoles y no podemos salir con una protesta en menos de veinticuatro horas. Vamos a esperar al intendente y según eso vamos a ver. De no haber respuesta, ya veremos las medidas que vamos a tomar”.