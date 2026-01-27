Tormentas fuertes marcarán el clima en Catamarca este martes

Catamarca atravesará este martes una jornada signada por la inestabilidad climática, con tormentas fuertes previstas durante gran parte del día, según el pronóstico oficial. Las condiciones adversas comenzarán a manifestarse desde las primeras horas de la mañana y se mantendrán durante la tarde, mientras que por la noche se espera una disminución en la intensidad de los fenómenos.

Durante la mañana, el tiempo estará dominado por tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitaciones estimada entre el 40 y el 70 por ciento. La temperatura rondará los 24 grados, acompañada por vientos del sector sur, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Estas condiciones podrían generar lluvias intensas en cortos períodos, descargas eléctricas y reducción de la visibilidad.

El escenario se mantendrá durante la tarde, cuando se prevé la continuidad de las tormentas fuertes, con similares probabilidades de lluvia, que oscilarán nuevamente entre el 40 y el 70 por ciento. En ese tramo del día, la temperatura ascenderá hasta los 27 grados, configurando un ambiente cálido e inestable. Los vientos rotarán al sector noreste, conservando intensidades moderadas, también entre 13 y 22 km/h.

Hacia la noche, si bien no se descartan precipitaciones, el pronóstico indica una disminución en la intensidad de los fenómenos, con la presencia de tormentas aisladas. La probabilidad de lluvias bajará a un rango de 10 a 40 por ciento, mientras que la temperatura descenderá levemente hasta los 25 grados. El viento continuará soplando desde el noreste, aunque con menor fuerza, con velocidades previstas de entre 7 y 12 km/h.