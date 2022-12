Trabajadores del Registro Civil reclamaron por malas condiciones laborales

Apoyados por UPCN, los empleados del Registro Civil iniciaron este miércoles una asamblea y anunciaron que desde el lunes van a comenzar con el quite de colaboración. Esto en reclamo por las malas condiciones laborales y edilicias del organismo ubicado en calle República al 1050.

Los trabajadores están pidiendo básicamente que el organismo arbitre los medios para solucionar lo referido a la limpieza y refrigeración de las oficinas y salón de atención. "En estas condiciones se nos hace imposible trabajar", comentaron tanto Carlos Leiva y Karina Aguirre, dos de los empleados que dialogaron con La Unión. Foto Cinthia Sánchez - La Unión

Las deficientes condiciones no son un tema nuevo sino que son parte de reclamos de meses que a la fecha no han tenido una resolución. Para ilustrar el tema del calor, Leiva comentó que en la jornada de ayer, porque el único aire acondicionado no podía ser prendido por una falla eléctrica, solo había en el salón un ventilador. “Hacía unos 40º grados en el interior del organismo y solo contábamos con ese ventilador y había unas cien personas esperando para ser atendidas”. El salón sin refrigeración / Foto Cinthia Sánchez - La Unión

El inconveniente técnico que provoca que la llave de luz salte en repetidas ocasiones a lo largo del día, si se mantienen el único aire acondicionado encendido, está en conocimiento del responsable del organismo. “Habitualmente tenemos entre dos a tres cortes por día, lo que además no nos permite trabajar como corresponde”, añadió el trabajador. Sobre la respuesta del director del Registro Civil, los trabajadores deslizaron “no se gana mucho diciendo que está preocupado por el tema sino que debe ocuparse”.

En cuanto a las medidas, indicaron que tras la asamblea, se determinó comenzar el lunes con un quite de colaboración, para de esta manera no afectar de manera significativa a los ciudadanos que van a realizar sus trámites. No obstante esto, adelantaron que de no haber una solución en el corto plazo, “seguramente vamos a comenzar con medidas más duras y directamente no vamos a atender al público”.