Tradición en la Casa de la Puna: Talleres Gratuitos de Zamba y Cueca

El latido de la cultura popular argentina encontrará un nuevo epicentro este fin de semana. En un esfuerzo por democratizar el acceso al arte y fortalecer los lazos identitarios, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital ha diseñado una agenda de actividades culturales que pone el foco en el movimiento y la tradición. El escenario elegido para este despliegue es la emblemática Casa de la Puna, un espacio que se transformará en un punto de encuentro abierto, participativo y familiar para vecinos y visitantes. La propuesta, centrada en la enseñanza de las danzas nativas, busca que el público general se acerque a la riqueza del folklore no solo como espectador, sino como protagonista de su propia expresión corporal y rítmica.

La programación iniciará formalmente el sábado 21 de marzo a las 18 horas, con una jornada dedicada exclusivamente a la zamba. Esta danza, considerada una de las más emblemáticas y románticas del cancionero argentino, será el eje de un taller diseñado específicamente para bailarines principiantes o personas que deseen dar sus primeros pasos en el género. Bajo la dirección técnica de la profesora Anita Maldonado, el taller se propone desglosar la complejidad técnica de la zamba para hacerla accesible a todos los interesados.

Durante el encuentro, la instrucción se sumergirá en el aprendizaje de los pasos fundamentales, priorizando el dominio de la caminata y el desplazamiento básico por el espacio. Asimismo, se trabajará exhaustivamente en la coordinación general y la interpretación de la danza, brindando a los participantes las herramientas necesarias para que puedan bailar con mayor seguridad, fluidez y disfrute. El objetivo es que cada asistente logre conectar con el sentido expresivo que caracteriza a este baile de pañuelo, transformando la técnica en una vivencia personal.

La agenda continuará el domingo 22 de marzo a las 18 horas, trasladando el foco hacia la cueca. A diferencia de la pausa y cadencia de la zamba, la cueca propone una energía distinta, marcada por el vigor y la picardía de sus desplazamientos coreográficos. Este segundo taller mantendrá un enfoque eminentemente práctico, ideal para quienes buscan iniciarse desde la acción directa y la vivencia rítmica característica de esta danza.

La profesora Maldonado abordará los elementos constitutivos de la cueca, asegurando que los asistentes comprendan la estructura que la hace única dentro del panorama folklórico. La formación se enfocará en los pasos esenciales para sostener el ritmo, así como en los desplazamientos y la dinámica de pareja, fomentando el entendimiento del espacio compartido y el juego comunicativo con el otro. Se prestará especial atención a la vivencia corporal, permitiendo que el ritmo se internalice de forma natural a través de la práctica constante y dirigida.

Uno de los pilares fundamentales de esta iniciativa es su carácter libre y sin costo, lo que garantiza que el conocimiento de nuestras raíces sea un derecho al alcance de todos. La organización ha subrayado que la actividad está pensada para compartirse en un ambiente distendido y ameno, rompiendo las barreras de la educación formal de la danza para convertirla en un hecho social y comunitario. Es una oportunidad diseñada tanto para quienes desean reforzar sus conocimientos previos como para aquellos que pretenden aprender desde cero o simplemente acercarse a la riqueza cultural del folklore nacional.

Un detalle no menor en la logística del evento es el uso del pañuelo, elemento indispensable y simbólico de estas danzas. Desde la organización se invita a los participantes a traer el propio para personalizar su experiencia; no obstante, en un gesto de inclusión total, se ha garantizado que quienes no cuenten con uno recibirán este elemento en carácter de préstamo durante el desarrollo de los talleres. Con estas acciones, la Casa de la Puna reafirma su rol como custodio de la cultura local, permitiendo que la música y la danza dejen de ser conceptos abstractos para convertirse en una experiencia física, emocionante y compartida para todos los ciudadanos y turistas que visitan la capital.