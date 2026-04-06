"Vuelta al Cole": Salud realizó más de 11.900 atenciones en toda la provincia

El Ministerio de Salud de la provincia puso en marcha durante los meses de febrero y marzo el operativo "Vuelta al Cole", una estrategia sanitaria de alcance territorial que permitió concretar 11.957 atenciones en diferentes puntos de Catamarca, con el objetivo de facilitar el acceso a los controles médicos escolares para las familias y acompañar el inicio del ciclo lectivo con una fuerte presencia del sistema público de salud.

La magnitud de la cifra refleja el impacto de una política orientada a acercar servicios esenciales a niños, niñas y adolescentes, en una etapa clave como el ingreso escolar, donde los controles de rutina no solo cumplen una función administrativa, sino que se transforman en una herramienta central para la detección temprana de enfermedades y la mejora de la calidad de vida.

El operativo fue el resultado de un trabajo conjunto y articulado con los centros de salud del interior, una metodología que permitió extender la cobertura hacia los puntos más alejados de la provincia. La estrategia sanitaria tuvo como eje la necesidad de llegar a lugares donde el acceso a especialidades médicas suele ser más limitado, reforzando la presencia del Estado en zonas donde la distancia geográfica puede convertirse en una barrera para la atención preventiva.

Desde la cartera sanitaria se hizo especial hincapié en la importancia de que niños, niñas y adolescentes realicen los controles requeridos para el ingreso escolar, no solo para cumplimentar la documentación exigida, sino también para identificar patologías que, tratadas a tiempo, pueden tener una evolución favorable.

Prevención y detección temprana

Uno de los aspectos centrales del operativo fue la posibilidad de detectar enfermedades en etapas iniciales, permitiendo intervenciones oportunas que impactan directamente sobre la salud y el bienestar de la población infantil y adolescente.

La lógica preventiva del programa se apoyó en dos pilares:

Cumplimiento de controles escolares obligatorios

Diagnóstico temprano de patologías tratables

Este enfoque convierte al operativo en una herramienta que trasciende la coyuntura del calendario escolar y se integra a una política más amplia de fortalecimiento del primer nivel de atención.

Especialidades médicas y vacunación

A través de estas acciones, el Ministerio buscó además reforzar la atención médica de distintas especialidades en toda la provincia, tanto en la Capital como en localidades del interior donde no siempre se dispone de una oferta sanitaria completa.

Según la localidad y las necesidades detectadas en cada punto, participaron profesionales de múltiples áreas:

Clínica

Pediatría

Odontología

Oftalmología

Cardiología

Fonoaudiología

Enfermería

A este esquema se sumó el móvil del vacunatorio, destinado a completar la Libreta Sanitaria y actualizar los esquemas de vacunación, un aspecto fundamental para garantizar el cumplimiento del calendario obligatorio y sostener coberturas adecuadas en toda la provincia.

Las localidades alcanzadas

El operativo "Vuelta al Cole" se desarrolló en una red amplia de localidades, con presencia en distintos departamentos y zonas geográficas de Catamarca.

Los puntos alcanzados fueron Recreo, Villa Dolores, Piedra Blanca, Capital, Santa María, El Rodeo, Las Juntas, Los Varela, Tinogasta y Belén.

La distribución territorial de los equipos permitió adaptar la oferta de atención según las características y demandas de cada comunidad, priorizando una respuesta flexible y cercana.