Transporte inició un sumario contra El Nene por circular con colectivos dados de baja

La Secretaría de Transporte de Catamarca ordenó la instrucción de un sumario administrativo contra la empresa El Nene S.R.L. tras constatar que dos de sus unidades continuaban circulando pese a haber sido dadas de baja de oficio por superar la antigüedad máxima establecida en la Ley Provincial de Transporte.

La medida administrativa busca determinar las responsabilidades derivadas de la continuidad del servicio con vehículos que ya no estaban habilitados para circular, de acuerdo con las disposiciones adoptadas por la autoridad competente. Las unidades involucradas son los internos 47 y 56, cuya baja había sido dispuesta mediante la Resolución ST N.º 71/2026, del 7 de agosto.

Sin embargo, los controles realizados posteriormente permitieron comprobar que ambos colectivos seguían prestando servicio. La situación quedó formalmente expuesta el 13 de octubre, cuando la Dirección Provincial de Control de Calidad y Seguridad del Transporte constató que las dos unidades de la empresa El Nene S.R.L. permanecían en circulación.

El caso adquirió mayor relevancia ese mismo día, cuando el interno 56 sufrió un incidente en una de sus ruedas mientras cumplía un recorrido. A partir de esa situación, los organismos de control requirieron explicaciones a la empresa tanto por el episodio registrado como por la continuidad operativa de los vehículos que habían sido dados de baja.

El incidente del interno 56 y el pedido de explicaciones

El 13 de octubre, además de verificar que los internos 47 y 56 continuaban prestando servicio, la Dirección Provincial de Control de Calidad y Seguridad del Transporte tomó conocimiento del incidente que involucró al interno 56 durante su recorrido.

Ante lo ocurrido, la dependencia intimó a la empresa a presentar, en un plazo de 24 horas, un informe que detallara las circunstancias del episodio y explicara por qué las dos unidades dadas de baja seguían circulando.

El requerimiento contempló, por lo tanto, dos cuestiones centrales. Por un lado, la necesidad de conocer las causas del incidente que afectó a una de las ruedas del colectivo. Por otro, la obligación de esclarecer los motivos por los cuales los internos 47 y 56 continuaban prestando el servicio de transporte pese a la decisión administrativa que había dispuesto su baja.

En respuesta a la intimación, la empresa atribuyó el incidente del interno 56 al recalentamiento de una cinta de freno. No obstante, según la información oficial sobre las actuaciones, no brindó explicaciones acerca de las razones por las que las unidades dadas de baja continuaban en circulación.

De esta manera, la respuesta empresarial abordó la causa señalada para el inconveniente mecánico, pero dejó sin aclarar el aspecto vinculado con la continuidad del servicio de los vehículos alcanzados por la resolución de Transporte.

Más unidades fuera de circulación

Al día siguiente de la constatación y de la intimación formal, el 14 de octubre, los inspectores procedieron a retirar de circulación los internos 47 y 56 de la empresa El Nene S.R.L. La intervención se produjo luego de que los controles confirmaran que ambas unidades seguían prestando servicio a pesar de la baja de oficio dispuesta el 7 de agosto mediante la Resolución ST N.º 71/2026.

La secuencia de los hechos comprende la detección de los vehículos en circulación, el incidente registrado en el interno 56, el requerimiento de información a la empresa y, finalmente, la intervención de los inspectores para retirar ambos colectivos del servicio. El procedimiento se inscribe en las tareas de control de la Dirección Provincial de Control de Calidad y Seguridad del Transporte, que constató la situación y requirió explicaciones sobre el incumplimiento de la disposición administrativa.

La baja de oficio había sido ordenada por superar la antigüedad máxima prevista en la Ley Provincial de Transporte. Por ese motivo, el punto bajo análisis no se limita al incidente mecánico registrado durante un recorrido, sino que también comprende la continuidad operativa de unidades alcanzadas por una resolución previa.

Antecedentes: neumáticos en mal estado y más

La situación de los internos en conflicto no constituye la primera intimación dirigida a El Nene S.R.L. durante octubre. El 7 de ese mes, en el marco de operativos de control, los inspectores habían detectado unidades de la empresa que circulaban con neumáticos en mal estado.

A raíz de esas observaciones, al día siguiente, el 8 de octubre, la Dirección intimó a la firma a someter la totalidad de su flota a una nueva Revisión Técnica Obligatoria (RTO). El requerimiento estableció un plazo de 10 días hábiles para completar la revisión y presentar los certificados correspondientes a cada unidad.

La disposición abarcó a toda la flota de la empresa, de modo que la exigencia no se limitó a los vehículos observados durante los operativos. La firma debía realizar una nueva revisión técnica y entregar la documentación que acreditara el cumplimiento de esa obligación para cada colectivo.