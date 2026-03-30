¿Tras un domingo agobiante con más de 34°, cómo seguirá el tiempo en Catamarca?

Catamarca transitará este lunes el segundo de los días del denominado "bloqueo atmosférico". El cielo estará mayormente nublado en las primeras horas y variará a nubosidad parcial desde la tarde, en un contexto de escasas chances de lluvias, según el SMN.

Luego de un arranque del día con 27 grados de mínima, el viento comienza a hacerse notar desde Norte con velocidades de 13 a 22 km/h.

Por la mañana, persistirá la nubosidad, mientras la temperatura comienza a ascender, ahora hasta los 29 grados. El Innombrable rotará al Oeste, con velocidades de 7 a 12 km/h, aunque se esperan ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Hacia la tarde, llegará el tramo más caluroso del día, con una máxima de 33 grados y cielo parcialmente nublado. En este período el viento volverá a predominar desde el Norte, con velocidades de 23 a 31 km/h y ráfagas que oscilarán entre 51 y 59 km/h.

Las condiciones se mantendrán estables durante la noche con una temperatura de 28 grados. El viento mantendrá la orientación y la intensidad del tramo anterior.

En síntesis, Catamarca vivirá una jornada calurosa, con nubosidad variable, muy baja posibilidad de lluvias y viento intenso por la tarde y la noche. En cuanto al calor, el Servicio Meteorológico anuncia que hasta el sábado los registros térmicos van a ir de los 32 a 33 grados.