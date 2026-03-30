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¿Tras un domingo agobiante con más de 34°, cómo seguirá el tiempo en Catamarca?

La jornada se presentará con más calor y más viento con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h hacia el cierre del día. ¿Hasta será el veranito?.

30 Marzo de 2026 07.44

Catamarca transitará este lunes el segundo de los días del denominado "bloqueo atmosférico". El cielo estará mayormente nublado en las primeras horas y variará a nubosidad parcial desde la tarde, en un contexto de escasas chances de lluvias, según el SMN.

Luego de un arranque del día con 27 grados de mínima, el viento comienza a hacerse notar desde Norte con velocidades de 13 a 22 km/h.

Por la mañana, persistirá la nubosidad, mientras la temperatura comienza a ascender, ahora hasta los 29 grados. El Innombrable rotará al Oeste, con velocidades de 7 a 12 km/h, aunque se esperan ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Hacia la tarde, llegará el tramo más caluroso del día, con una máxima de 33 grados y cielo parcialmente nublado. En este período el viento volverá a predominar desde el Norte, con velocidades de 23 a 31 km/h y ráfagas que oscilarán entre 51 y 59 km/h.

Las condiciones se mantendrán estables durante la noche con una temperatura de 28 grados. El viento mantendrá la orientación y la intensidad del tramo anterior.

En síntesis, Catamarca vivirá una jornada calurosa, con nubosidad variable, muy baja posibilidad de lluvias y viento intenso por la tarde y la noche. En cuanto al calor, el Servicio Meteorológico anuncia que hasta el sábado los registros térmicos van a ir de los 32 a 33 grados.

 

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Calor en otoño Catamarca Clima Catamarca SMN

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