Fuerte tormenta causó destrozos, inundaciones y colapsos de calles en Capital y el interior

La fuerte tormenta registrada en las últimas horas generó importantes daños en la infraestructura urbana de la provincia de Catamarca, con calles colapsadas, avenidas deterioradas, viviendas anegadas y sectores completamente aislados, especialmente en la Capital y en el departamento Valle Viejo, además de complicaciones en el interior.

Nuevamente, quedó en el foco del debate la falta de mantenimiento e infraestructura en la provincia que colapsa ante las precipitaciones.

En Villa Dolores, departamento Valle Viejo, vecinos alertaron que quedaron aislados en sus viviendas debido al grave deterioro de las calles, una situación que se repite cada vez que se registran lluvias intensas.

En la Capital, se reportaron inundaciones y casas anegadas en la zona de Alem, entre Buenos Aires y Florida, donde vecinos expresaron su malestar por las pérdidas materiales ocasionadas por el ingreso de agua.

También se registraron calles y viviendas anegadas en los barrios 140 Viviendas y Loteo Jalil, en Valle Viejo, según informó Radio Valle Viejo.

Un camión cargado con gaseosas se hundió en el asfalto

Uno de los episodios más llamativos ocurrió en la avenida Bicentenario, donde un camión cargado con gaseosas se hundió en el asfalto, provocando que las botellas quedaran esparcidas en la calzada. "Se hundió así, de una", relató el conductor del vehículo en declaraciones a Radio Valle Viejo.

En el interior provincial, en Chumbicha, departamento Capayán, la tormenta provocó la caída de un árbol de raíz en la plaza 25 de Mayo, como consecuencia de los fuertes vientos y la lluvia.

En el microcentro capitalino, se inundó una subestación transformadora subterránea ubicada en la intersección de San Martín y Sarmiento, lo que afectó el servicio eléctrico en la zona.

Además, colapsó la avenida América Latina en la Capital, mientras que residentes de calle Vicario Segura manifestaron su malestar por calles y viviendas completamente anegadas. Según relataron, el agua llegó hasta la altura de las rodillas.

Otro episodio se registró en Valle Chico, donde una calle cedió y un automóvil terminó hundido, sumando un nuevo punto crítico al panorama generado por el temporal.