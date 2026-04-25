Tras gestiones, se restablece el transporte escolar en el sur de Capayán

El senador departamental por Capayán, Gonzalo Ormachea, informó que a partir del próximo lunes quedará restablecido el servicio de transporte escolar destinado a los estudiantes de la escuela secundaria de Balde de la Punta, Telaritos y El Quemado, quienes diariamente se trasladan hacia la escuela secundaria de Casa de Piedra.

La restitución del servicio se concretó luego de una reunión que el legislador mantuvo con padres de esas localidades, quienes le plantearon la preocupación por la falta de transporte y la necesidad de garantizar la continuidad educativa de sus hijos.

A partir de esas gestiones, se avanzó en una respuesta concreta a una necesidad prioritaria para numerosas familias del sur de Capayán, asegurando que los jóvenes puedan continuar sus estudios y acceder a la educación en igualdad de condiciones.

En ese marco, el legislador destacó: "Sabemos lo importante que significa para cada familia contar con este servicio. La educación de nuestros chicos debe ser siempre una prioridad, y por eso trabajamos para encontrar soluciones que lleven tranquilidad y oportunidades a nuestra comunidad".

Asimismo, Ormachea remarcó el acompañamiento del Gobierno provincial y expresó su agradecimiento al gobernador Raúl Jalil, al ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, y al ministro de Integración Regional, Logística y Transporte, Lucas Poliche, por la predisposición y el compromiso para hacer posible la restitución del transporte escolar.

"Cuando hay decisión política y trabajo conjunto, las respuestas llegan. Este servicio no solo garantiza el traslado de los alumnos, sino que también representa más futuro y más oportunidades para todo el sur de Capayán", concluyó el senador.