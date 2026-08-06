Tras el temporal, restituyen el servicio eléctrico en El Rodeo y Las Juntas

La empresa Energía Catamarca SAPEM (EC SAPEM) informó que continúa avanzando de manera sostenida en la restitución del servicio eléctrico en las localidades de El Rodeo y Las Juntas, luego de la interrupción provocada por un incendio registrado sobre la Ruta Provincial N° 4, a la altura del kilómetro 28.

Según comunicó la empresa, el corte del suministro fue consecuencia directa del siniestro ocurrido en ese sector del camino, situación que obligó al despliegue de personal técnico para atender la emergencia y comenzar con las tareas de reparación de la infraestructura afectada.

El operativo se desarrolla con el objetivo de recuperar progresivamente el abastecimiento de energía para los usuarios de ambas localidades, mientras continúan los trabajos sobre las instalaciones dañadas.

El incendio y los fuertes vientos

Desde la distribuidora explicaron que el incendio y las fuertes ráfagas de viento provocaron daños sobre las líneas de media y baja tensión, lo que derivó en la interrupción del servicio eléctrico.

Frente a ese escenario, la empresa puso en marcha un operativo técnico en la zona afectada para reparar las instalaciones comprometidas y restablecer el suministro en el menor tiempo posible. El trabajo fue llevado adelante por las cuadrillas de la empresa, que permanecen desplegadas en el lugar realizando las tareas necesarias para normalizar completamente el funcionamiento de la red eléctrica.

Restablecimiento progresivo del servicio

Como resultado de las tareas realizadas por el personal técnico, EC SAPEM informó que el servicio comenzó a recuperarse de manera escalonada durante la jornada.

La empresa detalló el esquema horario en el que se fue restituyendo la energía:

11:55 horas: se restituyó el servicio en la línea troncal hasta la localidad de El Rodeo .

se restituyó el servicio en la hasta la localidad de . 12:31 horas: quedó totalmente restablecido el suministro eléctrico en la localidad de Las Juntas .

quedó el suministro eléctrico en la localidad de . 12:55 horas: se recuperó el servicio para el 60% de los usuarios de El Rodeo.

Estos avances permitieron devolver el suministro a una parte importante de los usuarios afectados por la interrupción, mientras continúan las tareas para alcanzar la normalización completa del sistema.

Las cuadrillas continúan desplegadas en la zona

EC SAPEM destacó el trabajo realizado por su personal técnico, que intervino de manera inmediata tras registrarse la emergencia. La empresa señaló que el rápido y arduo desempeño de las cuadrillas permitió comenzar a recuperar el servicio en pocas horas, avanzando de forma progresiva sobre los sectores afectados por el incendio y los daños ocasionados en la infraestructura eléctrica.

No obstante, las tareas aún no concluyeron. Por ese motivo, los equipos técnicos permanecen trabajando en la zona para continuar con las reparaciones necesarias y ampliar el alcance del restablecimiento del suministro.

Desde la empresa informaron que el operativo continuará hasta alcanzar la restitución del servicio para el 100% de los usuarios de la localidad de El Rodeo, donde todavía resta completar la recuperación total del suministro.

En ese sentido, EC SAPEM remarcó que las cuadrillas continúan desplegadas en el área afectada con el propósito de devolver la energía en el menor tiempo posible.

Mientras tanto, el servicio ya fue restablecido completamente en Las Juntas y de manera parcial en El Rodeo, de acuerdo con el cronograma informado por la empresa.