Trasplante de córnea: realizaron una intervención inédita en Catamarca

El sistema de salud pública de Catamarca concretó un trasplante de córnea de alta complejidad en el Hospital Interzonal San Juan Bautista, en lo que se considera un hecho inédito en la provincia debido a las características clínicas del caso y al abordaje quirúrgico implementado.

La intervención consistió en una queratoplastia penetrante, un procedimiento que implica el reemplazo total del tejido corneal dañado. Este tipo de cirugía requiere un nivel elevado de precisión técnica y coordinación médica, particularmente en situaciones donde existen complicaciones asociadas que incrementan los riesgos. El caso adquiere relevancia no solo por el resultado obtenido, sino también por la capacidad del sistema público provincial para llevar adelante una práctica de estas características sin derivaciones a otros centros.

La complejidad quirúrgica

La paciente intervenida, de 40 años, presentaba una perforación corneal provocada por una grave infección micótica, lo que había derivado en la pérdida de la visión y un cuadro de ceguera legal. La cirugía, que se extendió durante más de dos horas, incluyó una serie de maniobras de alta complejidad:

Remoción del tejido conjuntival que recubría la córnea .

. Extracción de la córnea dañada .

. Implante de un nuevo tejido corneal.

Este tipo de intervención resulta particularmente desafiante cuando se trata de córneas altamente vascularizadas, ya que incrementan los riesgos tanto durante la cirugía como en el proceso posterior, especialmente en lo referido a la posibilidad de rechazo del injerto.

En este sentido, la práctica requirió técnicas poco frecuentes en intervenciones convencionales, lo que pone de relieve el nivel de especialización alcanzado por el equipo médico interviniente.

El equipo de la cirujía

El procedimiento fue realizado por un equipo de profesionales del Centro Público de Trasplante de Córnea, integrado por los doctores:

Carlos Ferreyra .

. Juan Carlos Casanova .

. Alejandro Vásquez .

. Agustín Ruarte .

. Pablo Bustamante.

La intervención contó además con el acompañamiento de múltiples servicios del hospital, en el marco de un trabajo articulado e interdisciplinario, condición indispensable para abordar una cirugía de estas características.

El doctor Juan Carlos Casanova destacó que la evolución favorable de la paciente constituye un impulso para seguir fortaleciendo el sistema público de salud, subrayando el impacto positivo de este tipo de intervenciones en el ámbito provincial.

La decisión de la paciente

Un aspecto significativo del caso fue la decisión de la paciente de someterse a esta cirugía en el hospital público provincial, a pesar del alto riesgo que implicaba. Según se informó, la intervención incluía la posibilidad de perder definitivamente el globo ocular.

La mujer había sido evaluada previamente en otra provincia, donde no se le ofreció una alternativa quirúrgica de estas características. En ese contexto, optó por confiar en el equipo médico local, lo que fue especialmente valorado por los profesionales que participaron del procedimiento.

La importancia de la donación

La córnea implantada fue provista desde la provincia de Santa Cruz, en el marco de un sistema coordinado con el organismo provincial de ablación e implante (DAICA). Este mecanismo resulta fundamental para garantizar el acceso a este tipo de intervenciones en el sistema público. La articulación entre jurisdicciones permite disponer de tejidos en tiempo y forma, asegurando la posibilidad de realizar trasplantes incluso en casos complejos como el presente.

En este sentido, se destacó el rol central de los donantes, considerados el primer eslabón de una cadena de solidaridad que hace posible la realización de estas prácticas y brinda nuevas oportunidades a los pacientes.

Evolución favorable y próximos pasos

Tras la intervención, la paciente presentó una evolución favorable en el postoperatorio inmediato, logrando percibir visión, un resultado significativo considerando el estado previo de ceguera legal.

No obstante, durante la cirugía se detectó la presencia de cataratas, por lo que se prevé una nueva intervención en las próximas semanas con el objetivo de mejorar su calidad visual.

Este seguimiento forma parte del proceso integral que requiere este tipo de procedimientos, donde la recuperación visual completa depende de múltiples factores y etapas.