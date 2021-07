Tres propuestas teatrales en el ciclo Con 1.000 DistINTos Tonos de Teatro

La programación comienza el viernes 23 de julio a las 15.30 horas con la “ Varieté Perfectos Idiotas” del Grupo Infarinato, en el patio del Teatro Girardi ubicado al frente del Paseo General Navarro (La Alameda). Infarinato Escuela de Payasos, presenta esta obra donde dos actores y una actriz intentaran realizar el último show antes de emprender su gira por la vía láctea. Una divertida historia con risas y aplausos garantizados.

En tanto el sábado 24 de julio a las 21 horas por el canal de You Tube del INT Catamarca, se podrá ver de forma virtual la obra “Matar al Otro” del grupo de la Dormidera Teatro. La historia se desarrolla en un departamento, tres personas. El barrio ha estado muy movido últimamente, una serie de crímenes suceden en el edificio. Mientras buscan al asesino, Tania no sabe qué hacer con su pareja, y para colmo de males, aparece su hermano perdido, ¿qué busca?, no lo sabemos. La desconfianza se presenta entre estos personajes constantemente, en un juego absurdo e hilarante donde cada quién esconde lo suyo y hará lo necesario para sobrevivir.

Actúan Cesar Aybar, Exequiel Chaile, Marcia Rodríguez, Dramaturgia: Rodrigo Cuesta, Dirección: Marcia Rodríguez, Asistencia Técnica: Brenda Rodríguez- Leonardo Rodríguez

El domingo 25 de julio el ciclo culmina su etapa virtual con “ Lios de Granja” del grupo Chincho Poroto también a las 21 horas por el canal de You Tube: INT Catamarca. En una tranquila y humilde granja, vive Don Remo con su amigo el perro falucho, la Gallina Coka es asaltada reiteradas veces por El Comadreja Arturo que astutamente siempre engaña al perro guardián.

A este problema se le suma la presencia del temible Lobo Guillermo, para colmo de Líos en la Granja. Una obra sencilla y fresca que cuenta de la confianza y la amistad como don y alegría.

Cabe destacar que todo el ciclo es posible gracias al trabajo coordinado entre el INT Catamarca y las áreas de Cultura de las Municipalidades de Capital, Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiu y Huillapima.

Por último, todas las actividades se adaptarán a los protocolos y medidas sanitarias sugeridas para estas instancias y la programación estará sujeta a cambios y modificaciones debido a la situación epidemiológica ya conocida.

Programación:

?Viernes 23 Julio/15.30 horas/Varieté Perfectos Idiotas/ Grupo Infarinato/ Atardeceres en el Girardi (PRESENCIAL)

? Sábado 24: Matar Al Otro. Grupo Dormidera Teatro (VIRTUAL)

? Domingo 25: Líos De Granja. Grupo Chincho Poroto (VIRTUAL)

?Viernes 30 Julio/15.30 horas/ La Leyenda de Amor Seco/ Grupo Los Tortognomos /Atardeceres en el Girardi (PRESENCIAL)

?Sábado 31 de Julio/ 15.30 horas/El Organillero Cuenta Cuentos/ Centro Cultural y Trabajo Comunitario Villa Dolores/ Valle Viejo. (PRESENCIAL)