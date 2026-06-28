Último domingo de junio y el viento será protagonista en Catamarca

El pronóstico para este domingo anticipa una jornada estable, con un panorama meteorológico que tendrá como principal característica la presencia de viento durante buena parte del día. Aunque las condiciones comenzarán con un escenario de mayor intensidad en las primeras horas, el tiempo irá mejorando de manera gradual hasta dar lugar a una tarde y una noche con cielo despejado.

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional, no se esperan precipitaciones en ningún momento de la jornada. Sin embargo, el viento sí será el fenómeno más destacado de esta jornada, en la previa del fin del mes. Durante las primeras horas se registraron ráfagas de consideración que obligarán a extremar las precauciones, especialmente en la madrugada y durante la mañana, cuando las condiciones serán más intensas.

Madrugada con bajas temperaturas

La jornada comenzó con un escenario dominado por el tiempo ventoso. Durante la madrugada, la temperatura mínima fue de 6 grados, configurando un inicio de día frío. En ese período, el viento sopló desde el sector Sur, con velocidades sostenidas y ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

La mañana seguirá con viento

Durante la mañana persistirá el predominio del viento, aunque el cielo presentará un aspecto algo nublado. La temperatura experimentará un leve ascenso hasta alcanzar los 3 grados.

El Innombrable continuará llegando desde el sector sur, manteniendo velocidades de entre 23 y 31 km/h, mientras que las ráfagas volverán a ubicarse entre 42 y 50 km/h, prolongando las condiciones ventosas registradas desde el comienzo del día.

La tarde traerá una mejora en las condiciones

Con el avance de la jornada llegará la mejora esperada. Durante la tarde, el cielo estará despejado y se alcanzará la temperatura máxima de 17 grados, el valor más elevado previsto para el domingo.

Además del incremento térmico, también cambiará la circulación del viento. En este tramo del día rotará hacia el Sudeste (SE) y mantendrá velocidades de entre 23 y 31 km/h, aunque ya sin pronóstico de ráfagas, lo que marcará una diferencia respecto de las horas anteriores.

Una noche despejada y con descenso de la temperatura

Hacia la noche, las condiciones de estabilidad continuarán. El cielo permanecerá despejado, mientras que la temperatura volverá a descender hasta los 7 grados.

También cambiará nuevamente la dirección del viento, que pasará a soplar desde el sector Norte, aunque con una intensidad considerablemente menor respecto del resto del día, alcanzando velocidades de entre 7 y 12 km/h.

En síntesis, el panorama general previsto para este domingo muestra una jornada sin precipitaciones, con una evolución favorable de las condiciones meteorológicas a medida que transcurran las horas. La combinación de cielo despejado durante la tarde y la noche, junto con una temperatura máxima de 15 grados, permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

No obstante, el pronóstico recomienda prestar especial atención durante la madrugada y la mañana debido a las fuertes ráfagas de viento, que alcanzarán valores de entre 42 y 50 km/h, siendo el principal fenómeno meteorológico previsto para la jornada. Con el correr del día, el viento perderá intensidad, el cielo quedará completamente despejado y el domingo finalizará con condiciones estables y sin lluvias.