Últimos días para inscribirse al Bono de Refuerzo Alimentario: ¿Cómo me anoto?

Todas las personas entre 18 y 64 años que se encuentren sin recibir ningún tipo de ingreso económico, todavía tienen tiempo de anotarse para el Bono de Refuerzo Alimentario de $45 mil que paga la ANSES ¿Cuándo cierra la inscripción?

Actualmente, la ANSES mantiene abierta una segunda etapa de inscripción para el Bono de Refuerzo Alimentario para adultos sin ingresos que finalizará el próximo miércoles 30 de noviembre.

La primera oportunidad de inscripción se extendió entre el 24 de octubre y el 7 de noviembre. Según informó el organismo previsional hasta el momento son 1.019.956 beneficiarios (39% mujeres y 61% varones) los que están cobrando la primera cuota de 22.500 pesos, según el cronograma de pagos que finaliza el 28 de este mes. En diciembre se les depositará la segunda cuota para completar los $45 mil.

ANSES Bono de Refuerzo Alimentario: Cómo me inscribo hasta el 30 de noviembre

La inscripción para recibir el Bono de Refuerzo Alimentario para adultos sin ingresos puede realizarse de forma presencial y sin turno en las oficinas de ANSES, por la web o en los operativos móviles.

Inscripción presencial: sin turno previo en cualquiera de las más de 400 mil oficinas que tiene la ANSES en todo el país. Para conocer cuál es la oficina más cercana se puede ingresar a este link https://www.anses.gob.ar/oficinas-atencion-al-publico en el cual se detallan la ubicación y horario de atención de cada una de las sucursales del organismo previsional.

sin turno previo en cualquiera de las más de 400 mil oficinas que tiene la ANSES en todo el país. Para conocer cuál es la oficina más cercana se puede ingresar a este link https://www.anses.gob.ar/oficinas-atencion-al-publico en el cual se detallan la ubicación y horario de atención de cada una de las sucursales del organismo previsional. Inscripción online: quienes tengan acceso a una computadora o a un celular pueden completar el formulario de inscripción para el Refuerzo Alimentario para adultos sin ingresos, de manera online ingresando a Mi ANSES: https://servicioscorp.anses.gob.ar/clavelogon/logon.aspx?system=miansesv2 con CUIL y Clave de Seguridad Social.

quienes tengan acceso a una computadora o a un celular pueden completar el formulario de inscripción para el Refuerzo Alimentario para adultos sin ingresos, de manera online ingresando a Mi ANSES: https://servicioscorp.anses.gob.ar/clavelogon/logon.aspx?system=miansesv2 con CUIL y Clave de Seguridad Social. Operativos móviles: en este link https://www.anses.gob.ar/operativos-territoriales es posible conocer algunas de las ubicaciones de los Operativos Móviles que se realizan a lo largo de todo el país.

ANSES Bono de Refuerzo Alimentario: Quiénes pueden inscribirse hasta el 30 de noviembre

El Bono de Refuerzo Alimentario para adultos sin ingresos está dirigido a personas de entre 18 a 64 años, quienes no cuentan con ningún tipo de ingreso y no perciban ninguna prestación, asignación o programa social del Estado nacional, provincial o municipal. Es decir, no podrán inscribirse las personas que tengan:

Trabajo registrado (en relación de dependencia, autónomos, de casas particulares, monotributistas y monotributistas sociales)

Jubilaciones y/o pensiones contributivas o no contributivas (tanto nacionales como provinciales y municipales)

Prestación por Desempleo

Potenciar Trabajo

Beca Progresar

Asignación por Embarazo para Protección Social

Programas Sociales (tanto nacionales como provinciales o municipales) o quienes tengan hijas y/o hijos que perciban la Asignación Universal por Hija e Hijo o Salario Familiar

Tampoco podrán tener registrado a su nombre:

Automotores, motocicletas y otros

Inmuebles

Consumos de tarjeta de crédito, débito y/o billeteras virtuales en los últimos 2 meses

Plazos fijos y bonos en los últimos 6 meses

Acreditación en cuentas bancarias en los últimos 2 meses

Compras en moneda extranjera en los últimos 6 meses

Obra social o prepaga

En el caso de personas de 18 a 24 años, el control socioeconómico se le realizará también a su grupo familiar.

ANSES Bono de Refuerzo Alimentario: Cómo cobro si me inscribí entre el 8 y el 30 de noviembre

Todas las personas que se anoten entre el 8 y el 30 de noviembre, estarán cobrando en el mes de diciembre la totalidad del Bono de Refuerzo Alimentario. Es decir, que recibirán en una sola cuota los $45.000 que paga la ANSES.

El Bono de Refuerzo Alimentario para adultos sin ingresos tiene alcance nacional. La distribución geográfica, indicó la ANSES, según inscriptos es la siguiente: