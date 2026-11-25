En los días previos al comienzo de las festividades marianas, la imagen peregrina de la Virgen del Valle continúa recorriendo instituciones educativas, organismos públicos y distintos espacios de la comunidad, llevando su mensaje de fe y bendición a quienes participan de cada encuentro.

Durante la mañana de este miércoles, la imagen de la Madre Morena llegó a la escuela Nº 366 Provincia de La Pampa (Lainez), ubicada en San Isidro, departamento Valle Viejo, como parte del itinerario previsto para visitar instituciones civiles y dependencias públicas antes del inicio de las celebraciones en su honor.

La presencia de la Virgen generó un momento especial para la comunidad educativa, que la recibió con mucho cariño y devoción. Docentes, integrantes de la institución y quienes participaron de la bienvenida compartieron una instancia de encuentro y oración, en el marco de una visita que forma parte de las actividades preparatorias de las fiestas marianas.

La recorrida de la imagen peregrina busca acercar la presencia de la Virgen del Valle a diferentes ámbitos de la sociedad, permitiendo que instituciones y organismos reciban su bendición durante los días que anteceden a las festividades.

Oración y devoción en la escuela Provincia de La Pampa

Uno de los momentos centrales de la visita tuvo lugar en la escuela Nº 366 Provincia de La Pampa, donde la comunidad educativa recibió a la imagen con expresiones de afecto y una profunda manifestación de devoción.

Durante el encuentro, los presentes participaron de un momento de oración junto al padre Luis Páez, capellán del Santuario Catedral, quien acompañó a la comunidad educativa en esta instancia religiosa.

La presencia del sacerdote permitió compartir una oración comunitaria frente a la imagen peregrina, en una jornada que tuvo como protagonista el encuentro de la institución con la patrona del Valle. La visita se desarrolló en el marco del recorrido que la Virgen realiza por diferentes espacios civiles y organismos públicos, una actividad que antecede al comienzo de las festividades marianas y que permite extender las celebraciones más allá de los espacios específicamente religiosos.

De esta manera, la escuela de San Isidro se sumó a las instituciones que reciben a la Madre Morena durante esta etapa previa a las fiestas, con una jornada marcada por la participación y el acompañamiento de su comunidad educativa.

La recorrida también comprende organismos de Valle Viejo

Durante la misma mañana de este miércoles, la imagen peregrina continuó llevando su bendición a otras instituciones del departamento Valle Viejo.

En su itinerario también estaban previstas las visitas a la sede de Defensa Civil, el Concejo Deliberante, Anses y Bomberos Voluntarios de Valle Viejo. Estos encuentros forman parte del recorrido por organismos públicos e instituciones civiles, con el propósito de acercar la imagen de la Virgen del Valle a distintos sectores de la comunidad.

La presencia de la Madre Morena en estos espacios constituye otra de las actividades organizadas durante los días previos a las festividades marianas. El itinerario contempla tanto establecimientos educativos como dependencias vinculadas con diferentes servicios y actividades institucionales.

Para la tarde de este miércoles, la agenda establece una nueva visita en dependencias del Punto Violeta, donde la imagen permanecerá entre las 16:00 y las 19:30. El establecimiento se encuentra ubicado sobre calle Sarmiento, entre Prado y Rojas. Allí continuará el recorrido previsto para esta jornada, acercando la presencia de la Virgen a otro espacio de la comunidad.

El cronograma de visitas para mañana

Las actividades de la imagen peregrina continuarán este jueves 26 de noviembre con visitas programadas a dos instituciones.

La primera parada será en el Juzgado Federal Nº 2, donde la Virgen estará presente entre las 8:00 y las 12:00. Posteriormente, el cronograma contempla una visita a ECA, prevista entre las 10:00 y las 12:30.

La agenda de ambas instituciones permitirá continuar con el recorrido por distintos espacios de la provincia durante la antesala de las festividades.

El cronograma establecido para el jueves es el siguiente:

8:00 a 12:00: Juzgado Federal Nº 2.

10:00 a 12:30: ECA.

Casa de Gobierno y Colegio Fasta recibirán a la Virgen el viernes

El recorrido continuará el viernes 27 de noviembre con otras dos visitas incluidas en la programación. A las 8:00, la imagen peregrina llegará a Casa de Gobierno, donde está previsto un nuevo encuentro con quienes se desempeñan en esa dependencia.

Más tarde, a las 8:50, será el turno del Colegio Fasta - Nivel Secundario, que recibirá a la Madre Morena hasta las 12:30. De esta manera, la agenda de visitas contempla espacios gubernamentales y educativos, manteniendo la modalidad de acercar la imagen de la Virgen del Valle a diferentes ámbitos de la vida institucional y social.

El cronograma previsto para el viernes es:

8:00: Casa de Gobierno.

8:50 a 12:30: Colegio Fasta - Nivel Secundario.