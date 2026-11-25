WhatsApp comenzó a implementar globalmente la posibilidad de programar mensajes, una herramienta que permite establecer de antemano el día y la hora en que se enviará un contenido dentro de una conversación. La novedad alcanza tanto a los chats individuales como a los grupos y admite el envío de textos, fotografías y videos.

La característica introduce una nueva modalidad de comunicación dentro de la plataforma, ya que los usuarios podrán preparar un mensaje y dejarlo listo para que llegue al destinatario en el momento elegido, sin necesidad de estar conectados en ese instante. De esta manera, será posible organizar envíos con anticipación y evitar tener que recordar una determinada hora para realizar manualmente la entrega.

La confirmación oficial llegó a través de una publicación de la empresa, luego de un período de pruebas en las versiones beta de Android e iOS. La función, que comenzó a ser evaluada durante octubre, inicia ahora su despliegue general, aunque no estará disponible simultáneamente para todas las cuentas.

La compañía informó que la implementación será gradual durante las próximas semanas, por lo que la aparición de la herramienta puede variar según la cuenta, el dispositivo y la actualización de la aplicación. Esto significa que algunos usuarios podrán acceder a la opción antes que otros, mientras continúa el proceso de expansión internacional.

Cómo funciona la programación y cuánto tiempo antes se puede realizar

El procedimiento para dejar preparado un mensaje se realiza desde el propio chat. El usuario debe escribir el contenido que desea enviar o seleccionar el archivo multimedia correspondiente y, en lugar de tocar una sola vez el botón de envío, mantenerlo presionado para acceder a la opción de programación.

Una vez seleccionada esa alternativa, se podrá establecer la fecha y la hora exactas en las que se quiere que el contenido llegue al destinatario. El sistema permite elegir un momento situado desde 10 minutos hasta 14 días de anticipación.

El margen de tiempo habilitado permite organizar tanto comunicaciones que deben realizarse poco después de preparar el mensaje como envíos que necesitan quedar establecidos con varios días de anticipación. La herramienta está disponible para distintos tipos de contenido y modalidades de conversación. No se limita a los mensajes escritos, sino que también contempla fotografías y videos, tanto en intercambios entre dos personas como en grupos.

Los pasos para programar un envío son los siguientes:

Abrir el chat individual o grupal donde se quiere dejar preparado el mensaje.

Escribir el texto o seleccionar la fotografía o el video que se enviará más tarde.

Mantener presionado el botón de enviar, en lugar de tocarlo una sola vez.

Elegir la opción para programar el mensaje.

Seleccionar la fecha y la hora de entrega, dentro del período disponible de 10 minutos a 14 días.

Confirmar la programación.

Una vez completado el procedimiento, el mensaje quedará pendiente hasta el momento establecido para su envío.

El teléfono puede estar apagado, sin conexión o sin batería

Uno de los aspectos centrales de la nueva función es que el envío se realizará incluso si el teléfono del remitente está apagado, no tiene conexión o se encuentra sin batería.

Según informó WhatsApp, el usuario no necesita mantener el dispositivo encendido ni conectado a internet para que el mensaje programado llegue a destino en el horario elegido. La programación permite, por lo tanto, dejar preparado el contenido y no depender de la disponibilidad del teléfono en el momento de la entrega. Esta característica responde directamente a una de las principales dudas que puede generar la herramienta: qué sucede cuando llega la hora seleccionada y el dispositivo desde el que se preparó el mensaje no está disponible. La empresa aseguró que la entrega se concretará igualmente, incluso en esas circunstancias.

La cobertura internacional sobre el lanzamiento coincide en que el mensaje se enviará a la hora elegida aunque el celular del remitente no esté conectado. De esta forma, la función no requiere que la persona permanezca pendiente del dispositivo para que se cumpla la programación.

Además, WhatsApp indicó que el contenido conservará el cifrado de extremo a extremo, el sistema de protección que la plataforma aplica a todas las comunicaciones personales. Por lo tanto, los mensajes programados mantendrán ese mecanismo de seguridad.

Para cumpleaños, recordatorios y comunicaciones

La posibilidad de establecer una fecha y una hora de envío está pensada para diferentes situaciones cotidianas. Entre los ejemplos mencionados se encuentran los saludos a personas que viven en otras zonas horarias, los recordatorios que deben llegar antes de un examen y la preparación anticipada de mensajes de cumpleaños para que sean recibidos justo a medianoche.

En estos casos, la programación permite preparar el contenido en el momento en que el usuario dispone de tiempo y establecer cuándo debe llegar. Así, un saludo puede quedar listo con anticipación para enviarse en una fecha determinada, sin que sea necesario abrir la aplicación y realizar el envío manualmente a la hora prevista.

También puede utilizarse para organizar recordatorios dentro de conversaciones individuales o grupales. La posibilidad de incluir textos, fotos y videos amplía los contenidos que pueden quedar preparados para una entrega posterior.

Para quien recibe el mensaje, no habrá una presentación diferente: el contenido llegará como un mensaje habitual dentro del chat, sin ninguna señal especial que indique que fue programado. De esta manera, la programación modifica el momento en que se realiza el envío, pero el destinatario visualizará el contenido dentro de la conversación como cualquier otro mensaje.

Los mensajes pendientes podrán revisarse y eliminarse

Otra de las características anunciadas por la compañía es que cada usuario contará con un espacio para consultar los mensajes que dejó programados. Desde allí podrá revisar los envíos pendientes y eliminarlos si cambia de opinión antes de la fecha y hora establecidas.

Esta posibilidad permite mantener el control sobre los contenidos que todavía no fueron enviados. Si una persona decide que ya no quiere que determinado texto, fotografía o video llegue al destinatario, podrá eliminar la programación antes de que se concrete la entrega.

La revisión de los mensajes pendientes también ofrece una instancia para controlar qué contenidos quedaron preparados y cuándo está previsto que sean enviados. De esta forma, la función no se limita a establecer un horario, sino que contempla la posibilidad de administrar los envíos que todavía se encuentran en espera.