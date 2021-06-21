Un corte de energía programado afecta barrios de la zona sur

Desde las 8 de este martes, un corte de energía eléctrica programado afecta varios barrios de la ciudad. Desde la empresa Energía de Catamarca SAPEM informaron que la interrupción en la prestación del servicio eléctrico se prevé hasta las 12 horas.
A continuación, los detalles del corte de luz programado:
FECHA:MARTES 21 DE JUNIO DE 2021
HORARIO: ENTRE 08:00 Y 12:00 HORAS
SOLICITADO POR: EMPRESA S&G
DISTRIBUIDOR/S: DISTRIBUIDOR MANUEL NAVARRO CD3 13,2kV
ALIMENTACIÓN: CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Nº:3 (CD3)
MOTIVO:CONEXIÓN DE NEXO LMT 13,2kV Y NUEVA SETA DH6 EN LOTEO LOS GASTRONOMICOS. MANTENIMIENTO GENERAL LMT 13,2kV.
ZONA EN MT: LMT 13,2kV DESDE CD3 HASTA SECCIONADOR BAJO CARGA AV. MANUEL NAVARRO Y RICARDO ROJAS, HASTA SECCIONADOR BAJO CARGA AV. HIPOLITO IRIGOYEN Y GDOR. FERRARI (TEREVINTO) Y HASTA SECCIONADOR A CUCHILLAS UBICADO EN AV. BONIFACIO COBACHO Y DULCE GORGONIO.
USUARIOS SINGULARES:
AGUAS DE CATAMARCA: REBOMBEO R.A., POZO Nº:40.
ESTACIONES DE SERVICIO AV. MANUEL PEDRAZA Y AV. HIPOLITO IRIGOYEN. MINIHOSPITAL DEL SUR CARLOS BRAVO.
USUARIOS RESIDENCIALES:
LOCALES COMERCIALES, DESTACAMENTOS POLICIALES, USUARIOS SINGULARES UBICADOS EN LOS BARRIOS: VELEZ SARSFIELD, SAN ANTONIO SUR, ALCIRA SUR, JARDÍN DEL SUSSEX, SANTA MARTA (ZONA NORTE), ETC