Un mes sin agua: malestar en F.M.E por la demora en la reparación de una cañería

La falta de agua se convirtió en motivo de creciente malestar entre vecinos de distintas localidades de Fray Mamerto Esquiú, donde un sector comprendido entre La Carrera y San Antonio permanece desde hace un mes sin el servicio debido a la rotura de un tramo de la cañería de Aguas de Catamarca SAPEM.

La interrupción del suministro se extiende en el tiempo y afecta directamente la vida cotidiana de los vecinos, que deben afrontar las consecuencias de permanecer durante un período prolongado sin agua. El reclamo se profundizó debido a la demora en la intervención de la empresa y a la falta de certezas respecto de la reparación del inconveniente.

Luego de los reclamos realizados por los vecinos, recién este miércoles se presentaron trabajadores de la empresa en el sector afectado. La presencia de los operarios generó expectativas sobre el avance de los trabajos, aunque hasta el momento se desconoce cuándo se restablecerá el servicio.

El problema se mantiene, por lo tanto, sin una fecha concreta de solución comunicada oficialmente.

Malestar por la demora y la falta de respuestas

La demora en la atención del problema generó un fuerte malestar entre los vecinos afectados. En redes sociales, expresaron su preocupación y cuestionaron la situación que atraviesan, así como la falta de respuestas durante el tiempo transcurrido desde la rotura de la cañería.

"Se pasan desde la falta de respeto a los usuarios que tienen que soportar este irregular servicio, al abandono de un gran sector de la población de este sector de Las Chacras", apuntaron en redes sociales. En ese mismo reclamo, los vecinos hicieron referencia al papel que debería cumplir el Defensor del Pueblo, al señalar que existe una institución designada para proteger los derechos e intereses de los ciudadanos frente a actos, irregularidades u omisiones de la administración pública y de las empresas de servicios públicos.

"Creo que hay un Defensor del Pueblo, designado para proteger los derechos e intereses de los ciudadanos frente a actos, irregularidades u omisiones de la administración pública y de empresas de servicios públicos. Que tome cartas en el asunto y también cumpla con las funciones", expresaron.

El planteo refleja el nivel de disconformidad generado por la prolongación del corte y por la ausencia de información precisa sobre el avance de las tareas.

Operarios en el lugar, pero sin fecha para la solución

La llegada de trabajadores de Aguas de Catamarca al sector afectado se produjo este miércoles, luego de los reclamos de los vecinos. Sin embargo, la presencia de los operarios no estuvo acompañada, hasta el momento, por una comunicación oficial que permita conocer los plazos previstos para la finalización de la reparación.

Tampoco se informó oficialmente cuál fue la causa que provocó el inconveniente en el tramo de la cañería. La situación mantiene la incertidumbre entre quienes esperan la recuperación del servicio, ya que el corte se extiende desde hace un mes y no existe una fecha comunicada para el restablecimiento del suministro.

El impacto alcanza a vecinos y al transporte

El problema no se limita únicamente a la interrupción del servicio de agua potable. Los vecinos remarcaron que la situación también genera inconvenientes puntuales para quienes viven en las calles afectadas. La falta de agua implica una alteración sostenida de la vida cotidiana de los habitantes del sector, pero a esa dificultad se suman otras consecuencias vinculadas con la infraestructura y la circulación en la zona.

En particular, se señaló el impacto provocado por la modificación del recorrido del servicio de transporte, una situación que agrega una complicación adicional para los vecinos de las calles afectadas.

De esta manera, el conflicto se extiende más allá del corte del suministro y alcanza distintos aspectos de la vida diaria de quienes residen en el área comprendida entre La Carrera y San Antonio.